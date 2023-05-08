張國煒熬夜又「開機返台」有飛安疑慮！交長認：民航局全面開查

▲星宇航空張國煒董事長。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空近日東京飛往台北航班發生嚴重延誤，302名旅客只好夜宿成田機場，由於人力不足，董事長張國煒還親自到日本開機返台，他也對外聲稱自己一天沒睡覺。對此，交通部長王國材表示，民航局將調查是否有疲勞駕駛等飛安疑慮，他也強調，星宇應檢討，平時就該針對臨時的突發狀況多加演練。

王國材表示，星宇航空本次將第一班機旅客併班到後續班機，導致旅客因故等待一天以上，只好夜宿機場，然而，根據民航定型化契約規定，照顧旅客是第一優先，星宇應檢討有無做到盡善盡美，平時要針對臨時突發狀況演練，否則就會像這次一樣手忙腳亂。

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而星宇董事長張國煒昨也緊急趕往日本救火，他聲稱自己「一天沒睡覺」，卻仍親自駕駛飛機開回台，民航局將調查是否有超時執勤的疲勞駕駛情況。王國材表示，這是為了確保飛安，將交由民航局釐清是否違規。

王國材表示，星宇航線開闢速度快，然而機師、機組員、飛機等機隊培養都需要較長時間，機隊擴充速度可能趕不上航線開闢速度，星宇只有三架A350大飛機，近日開航洛杉磯航線，又對外表示要開闢更多北美航線，應更努力研究機隊安排，提出好的方案再繼續新增航線。