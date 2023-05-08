大樂透飆4.3億！3生肖運勢翻轉　財神爺眷顧大發橫財

▲9日大樂透頭獎上看4.3億元，3生肖運勢翻轉，有望大發橫財。（資料照／記者鄒鎮宇攝）



記者隋昊志／綜合報導

5月進入第2周，明（9）日開獎的大樂透頭獎上看4.3億，想拼一夜致富嗎？運勢專欄「財氣生肖」指出，屬馬、龍、雞3個生肖的人，從5月9日開始將會運勢大翻轉，不但鴻運當頭，還會受到財神爺眷顧大發橫財，事業上也會備受重視，有機會升職加薪。

生肖馬

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屬馬的人性格直爽、機智靈活，生來就帶著財運，也很懂得理財之道，能用最少的錢去賺取最大的利益。5月9日開始，他們的運勢大翻天，還被財神爺點名，必有機會中頭獎發大財，事業蒸蒸日上，財源滾滾，在職場上也會獲得長官器重，有望升職加薪，財富翻倍。

生肖龍

屬龍的人他們命格富貴，一生運勢不會差，不時還會有橫財光臨，遇事總能化險化夷。從5月9日開始，機會多多，橫財大發不停，有錢有勢，必定大富大貴，收入翻幾倍，只要好好把握賺錢機會，一定會賺得盆滿缽滿，不愁沒錢花，就愁怎麼花。

生肖雞

雞本為吉星物，開口啼鳴，充滿自信但卻不自傲！屬雞的他們做事總是胸有成竹，能把事情完美的完成。一生中也會遇到貴人無數，而且也容易成為他人的貴人。從5月9日開始，不管是在職場還是生意場上，都會有很不錯的發展，一輩子財運都緊緊跟隨。