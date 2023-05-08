　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大樂透飆4.3億！3生肖運勢翻轉　財神爺眷顧大發橫財

▲▼大樂透。（圖／記者鄒鎮宇攝）

▲9日大樂透頭獎上看4.3億元，3生肖運勢翻轉，有望大發橫財。（資料照／記者鄒鎮宇攝）

記者隋昊志／綜合報導

5月進入第2周，明（9）日開獎的大樂透頭獎上看4.3億，想拼一夜致富嗎？運勢專欄「財氣生肖」指出，屬馬、龍、雞3個生肖的人，從5月9日開始將會運勢大翻轉，不但鴻運當頭，還會受到財神爺眷顧大發橫財，事業上也會備受重視，有機會升職加薪。

生肖馬

[廣告]請繼續往下閱讀...

屬馬的人性格直爽、機智靈活，生來就帶著財運，也很懂得理財之道，能用最少的錢去賺取最大的利益。5月9日開始，他們的運勢大翻天，還被財神爺點名，必有機會中頭獎發大財，事業蒸蒸日上，財源滾滾，在職場上也會獲得長官器重，有望升職加薪，財富翻倍。

生肖龍

屬龍的人他們命格富貴，一生運勢不會差，不時還會有橫財光臨，遇事總能化險化夷。從5月9日開始，機會多多，橫財大發不停，有錢有勢，必定大富大貴，收入翻幾倍，只要好好把握賺錢機會，一定會賺得盆滿缽滿，不愁沒錢花，就愁怎麼花。

生肖雞

雞本為吉星物，開口啼鳴，充滿自信但卻不自傲！屬雞的他們做事總是胸有成竹，能把事情完美的完成。一生中也會遇到貴人無數，而且也容易成為他人的貴人。從5月9日開始，不管是在職場還是生意場上，都會有很不錯的發展，一輩子財運都緊緊跟隨。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
他背「媽媽骨灰罈」流浪13年　縣府伸援手
酒商遭剁雙掌　高大成曝「江湖規矩」：下次剁腳
快訊／「真相只有一個」　郭台銘這2天將公布BNT採購秘辛
宣明智「挺郭夜宴」邀14藍委到場12人　出席名單、談話內容曝
信義區「極簡日租套房」現場照曝光　市府狂掃開罰775萬元
「3星座」要轉運了！
快訊／A肝莓風波延燒　好市多3產品累計下架31噸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

代表進軍全國　台南長榮國中部勇奪生物科展冠軍

他見超商賣現煮滷味困惑「有搞頭嗎？」內行揭真相：每年吃掉300億

大樂透飆4.3億！3生肖運勢翻轉　財神爺眷顧大發橫財

巴菲特為何賣出台積電股票？股神「核心投資」成功法則大公開

北市個案「弱陽性」！A肝莓風波延燒　好市多3產品累計下架31噸

基隆推滷肉飯大胃王比賽　副市長邱佩琳：打造城市美食文化

銀髮族培養第2專長　中華醫大開辦料理培訓班、西點麵包製作班

職能治療師修法連署破4萬人！225團體響應　力拚本會期排入立院審查

認了賣「藍眼淚壽司」！爭鮮聲明：檢測無菌種、未添加螢光劑

SOD是真的？她送早餐給驚喜　開門目睹男友與親妹躺床亂倫

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

《特務家族》張赫.張娜拉再變夫妻　他剃眉、下跪...她也藏祕密

台74特斯拉自撞斷兩截！驚悚瞬間影片曝...2年輕男酒駕慘死

星宇遇成田怪風機上視角　4度重飛猛晃乘客尖叫

星宇害客夜宿機場賠禮盒　含一盒鳳梨酥＋延誤證明

代表進軍全國　台南長榮國中部勇奪生物科展冠軍

他見超商賣現煮滷味困惑「有搞頭嗎？」內行揭真相：每年吃掉300億

大樂透飆4.3億！3生肖運勢翻轉　財神爺眷顧大發橫財

巴菲特為何賣出台積電股票？股神「核心投資」成功法則大公開

北市個案「弱陽性」！A肝莓風波延燒　好市多3產品累計下架31噸

基隆推滷肉飯大胃王比賽　副市長邱佩琳：打造城市美食文化

銀髮族培養第2專長　中華醫大開辦料理培訓班、西點麵包製作班

職能治療師修法連署破4萬人！225團體響應　力拚本會期排入立院審查

認了賣「藍眼淚壽司」！爭鮮聲明：檢測無菌種、未添加螢光劑

SOD是真的？她送早餐給驚喜　開門目睹男友與親妹躺床亂倫

和中國締結「姊妹市」退流行　荷蘭8市2省結束友好關係

新北商圈樂賞螢　體驗在地文化及生態美景

市地重劃爭議　民間團體舉辦座談會學者呼籲立專法

未獲藍徵召將獨立參選？郭台銘喊沒有、沒有　「I’m ready！」

鄉民點名行人地獄再+1　「讓人體驗一條命的青蛙過河」交警要管了

他背「媽媽骨灰罈」流浪13年　苗縣府伸援手

憂「紅土之王」納達爾趕不上法網　費德勒：我衷心祝福他

代表進軍全國　台南長榮國中部勇奪生物科展冠軍

上課突聞怪味喊「好臭啊」緊急疏散　大阪50名小學生送醫

快訊／「真相只有一個」！　郭台銘嗆這2天公布BNT採購秘辛

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

生活熱門新聞

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

網賣「運屍袋」694人下單了！買家曝真實用途

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

不只星宇航空！　怪風「全體降落失敗」影片曝

大樂透飆4.3億！財運最好4星座4生肖

認了賣「藍眼淚壽司」！爭鮮聲明：檢測無菌種、未添加螢光劑

她挺星宇開轟：國人旅遊水準有夠低級

伊莉公告「永久尊貴會員」終結　會員傻了

好市多烤雞「袋裝1幕」嚇壞他！會員：這種才讚

連千毅微笑合影顏清標！鬆口12字願望

即／大雷雨夜襲　4縣市大雨警戒

今降10℃！12縣市大雨溼全台　下波變天時間曝

雨彈炸4縣市！彭啟明曝整坨水氣將襲台

野生彭于晏上街遛狗！天母人嗨翻：要瘋了

更多熱門

相關新聞

3星座要轉運了！事業迎來全新突破

3星座要轉運了！事業迎來全新突破

時序已來到5月上旬，隨著天氣越來越熱，12星座的運勢也各有消長，星座運勢網站《搜狐網》即點名有3個星座，在5月起事業、感情運都很旺，先前的問題將迎刃而解，好運強強滾，升職加薪齊來。

升職加薪2000「主管狂凹請客」！他拒絕遭嗆愛計較

升職加薪2000「主管狂凹請客」！他拒絕遭嗆愛計較

永慶房屋宣布平均加薪6%　集團招募5000人

永慶房屋宣布平均加薪6%　集團招募5000人

立夏後「3生肖開始衰了」！身體微恙、易得罪朋友

立夏後「3生肖開始衰了」！身體微恙、易得罪朋友

大樂透飆4.3億！財運最好4星座4生肖

大樂透飆4.3億！財運最好4星座4生肖

關鍵字：

生肖橫財財運加薪升職運勢

讀者迴響

熱門新聞

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

網賣「運屍袋」694人下單了！買家曝真實用途

挖呀挖老師6大黑料真相起底！曝已請假避風頭

即／13台冷氣室外機整排掉落　台中10汽機車慘挨砸

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

保全騙女主委上床6次　驚見她找上門嚇傻

尹恩惠無私公開急速健康減肥法

不只星宇航空！　怪風「全體降落失敗」影片曝

孕婦開車左轉猛撞母女　3歲女童送醫搶救不治

大樂透飆4.3億！財運最好4星座4生肖

王思佳陷假包連環爆「賴薇如7字發聲了」！11年恩怨被挖

認了賣「藍眼淚壽司」！爭鮮聲明：檢測無菌種、未添加螢光劑

畫面曝！母女過馬路遭猛撞　3歲女童被輾過慘死

當保人慘遭「砍斷雙掌」丟包！　他身分曝光

疑金錢糾紛…他遭砍斷雙掌丟包急診！斷掌扔橋下找不回

更多

最夯影音

更多
網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購
王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面