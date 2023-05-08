大樂透上看4.3億！「財運最好」4星座、4生肖要發了

▲明天大樂透上看4.3億。（示意圖／記者黃國霖攝）



生活中心／綜合報導

明天大樂透上看4.3億，想要一夜致富的你上車了嗎？命理專家清水孟國際塔羅「小孟老師」分析出財運最好的4星座及4生肖，並教你搭配開運方式，有機會成為億萬富翁，快看看自己有沒有上榜！

Top4：巨蟹座

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火星移進巨蟹座，顯示巨蟹座賺錢能量報發，若想要小試手氣建議在傍晚下注，另外也可以穿紅色衣服去買大樂透，說不定會有好事發生。

Top3：雙魚座



火星移進偏財宮，今日財氣非常旺盛，若想要下注的雙魚座可以帶個紅包袋象徵火星元素，然後下注前冥想自己要的數字。

Top2：牡羊座



木星與凱龍星落進牡羊座本命宮，顯示牡羊座能有突發的好運氣發生，若可以今天可穿藍色的衣服，或下注前喝杯水或咖啡，象徵凱龍星與木星能量再前往下注，說不定會有好事發生。

Top1：金牛座



金牛座受到天王星影響，易有突發偏財，金錢運勢看漲，除了有偏財運之外，正財運也很好，想要加薪的朋友建議可以跟主管好好聊聊，想要下注的朋友可以帶2-3片樹葉在身上象徵天王星能量，能為你帶來好運氣。

另外，小孟老師也提到，開運方位是「西方」，而好運時辰是「17：00-19：00」，擁有好運的4生肖分別是「雞」、「豬」、「狗」、「馬」，想成為億萬富翁你趕快筆記起來！