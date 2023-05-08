「3星座」要轉運了！事業迎來全新突破　升職加薪不是夢

▲5月起「3星座」事業運強強滾。（示意圖／達志影像）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

時序已來到5月上旬，隨著天氣越來越熱，12星座的運勢也各有消長，星座運勢網站《 搜狐網 》即點名有3個星座，在5月起事業、感情運都很旺，先前的問題將迎刃而解，好運強強滾，升職加薪齊來。

獅子座

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獅子座的人在5月終於可以鬆一口氣，也許之前的事業壓力讓你有些擔心，但5月起你的事業、學業以及感情等方面的問題都能迎刃而解。當你下定決心克服危機時，就能收穫更好的結果，經過磨難，心性會變強。除此之外，在感情上也會得到應有的收穫，以及美好的感受。

雙子座

雙子座的人非常有創造力，總是與眾不同，5月起事業運將會持續上升。雙子座喜歡花時間做自己感興趣的事情，希望在工作中得到更多的創新，因此將在職業生涯中取得重大突破。創造力使他們的工作效率高，升職加薪都是分分鐘的事，只要努力工作，就會有好的結果。

處女座

5月對處女座的朋友來說，是非常關鍵的一個月，事業發展會幫助他們走出過去的陰影，事業上也會日漸光明。雖然仍會遇見些許困難，但只要能堅持下來、冷靜思考，事情就會妥善解決。5月開始，不只能力會提升，上司也會賞識你。不過，處女座的朋友們也不能鬆懈，要穩住自己的位置和基本條件。

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