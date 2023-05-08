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立夏後「3生肖開始衰了」！身體微恙、易得罪朋友

▲▼職場,上班族,社畜。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲立夏過後有3生肖開始衰了，言行舉止需留意。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

記者李佳蓉／綜合報導

5/6為24節氣中的立夏，塔羅牌老師艾菲爾示警，隨著氣溫逐漸升高，容易讓人感到疲倦，每天處在心煩意亂、衝動壞事的邊緣，並點名「3個生肖」從立夏後至5/21小滿前，務必留意運勢走下坡、身體微恙。上榜的有生肖牛、龍與狗，恐因氣場不佳而影響健康，或易與人產生心結、得罪朋友。

艾菲爾點名立夏後「3生肖」運勢開始衰了：

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1.生肖牛

今年運勢本就偏弱，有不少的凶星在命宮裡，尤其接下來到5/21小滿日前的時間，必須安分守法、戒爭氣。氣場已經不好了，也應減少或避免探病或出席喪家場合，以免氣場再被不利氣息影響，使運勢和健康惡化。若有就醫需求請直接面對，切勿以各種藉口安慰自己或拖延。

2.生肖龍

今年龍與兔相刑，使得運勢也相對低迷，容易與人產生心結，恐有人際、桃色糾紛，生活中是非瑣事也少不了，嚴重甚至涉及官非，各種不順讓你疲於奔命。未來13天建議在職場上保持低調，做好份內工作、避免鋒芒太露，還是能躲過一些厄運的。

3.生肖狗

適逢工作事業要起飛的一年，在吉星入命的照拂下，迎來期待已久的名利雙收之勢。但在小滿到來前，別一顆心思都放在追逐名利上，必須更謹慎看待人際關係恐已出現裂痕，小心一句話就可能得罪數年交情的朋友或同事，對另一半也別以忙碌當藉口，請正視彼此間即刻需要溝通的問題、千萬別逃避。

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