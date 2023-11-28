警車左轉未減速險撞行人畫面曝　龜山警開罰自己人：絕不護短

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山警分局一輛巡邏車10月25日深夜執勤行經龜山中興路左轉時，險些撞上斑馬線上的行人，正好被對向車輛行車記錄器拍攝下來，並在臉書《黑色豪門企業》貼文引發網友議論；龜山警方今（28）日指出，針對員警執勤疏於注意未減速慢行，險些撞上行人，警方絕不護短，將依未禮讓行人，違規事實明確依規定舉發，將開罰新台幣6000元、記點3點，並接受道安講習3小時。

▲桃園市龜山警分局一輛巡邏車25日深夜行經龜山區中興路時，險些撞上斑馬線上行人。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

臉書《黑色豪門企業》貼文，龜山警分局一輛巡邏車25日深夜11時許，值勤行經中興路115巷口左轉中興路口處時，未注意有行人穿越未減速，險些撞上正在行走中的行人，整個過程被對向一輛轎車行車紀錄器拍下，事後上傳臉書引起網友議論紛紛。

▲桃園市龜山警分局一輛巡邏車25日深夜行經龜山區中興路時，疑似未看到行人險些撞上，警方巡邏車行車紀錄器拍攝畫面。（圖／龜山警分局提供）

龜山警分局大林派出所所長曾儒義表示，針對這起巡邏車未禮讓行人，警方調查巡邏車未禮讓行人通行違規事實明確，除依規定舉發外，並加強教育同仁安全駕駛之觀念，以維護交通安全。

龜山警方指出，根據道安新規定，對未禮讓行人之違規，汽車駕駛人加重處罰至6,000元，機車駕駛人1年內有2次以上未停讓行人者，也加重處罰至6000元；併記違規點數3點（1年內記達12點者，吊扣駕照2個月），同時須接受道路交通安全講習。