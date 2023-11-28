苗栗5死惡火！越籍夫妻3F跳窗逃跑「雙雙失蹤」　跛腳抵警局偵訊

記者蔡文淵、黃資真／苗栗報導

苗栗縣頭份市中華路一處越南小吃店今(28日)凌晨2時許傳出火警，導致屋主許男一家4口命喪火窟、承租的一名女性越南籍移工也葬身火場，同樣住在屋內的女性、男性越籍移工跳樓逃生，但2人卻分別在送醫前後失蹤，稍早他們皆已抵達警局，釐清案清。

▲苗栗越南小吃店火警奪走5命，順利逃出的2名越籍移工抵警局說明。（圖／記者蔡文淵攝，下同）



初步了解，順利逃命的越籍男性、女性在越南已登記結婚，妻子為合法移工，但丈夫持觀光護照來台，目前是逾期居留的狀態；目擊鄰居表示，火災當下2人從3樓房間將鐵窗撬開後，一躍而下到2樓的屋簷，再從一旁的鐵梯爬到1樓。

妻子因腳扭傷被送醫處置，治療完卻不告而別離去，丈夫則是跳樓後便不見人影，而稍早夫妻倆抵達警局，丈夫也因受傷在旁人攙扶下進入，將一同釐清事發原因與經過。

▲一度失蹤的越籍男子（右）腳也有受傷情形，在旁人攙扶下走進警局。



屋主繼父透露，屋主許男(35歲)以前是水電工，約9年前認識了越南籍妻子武女(41歲)，2人結婚後育有8歲、6歲兩個女兒，原本夫妻倆住在斗煥坪婆家，但因婆媳間語言不通，因此約一年半前許男一家4口搬出，買下頭份這間透天厝創業定居，一樓經營越南小吃店、二樓作為住家使用，三樓則是租給越南移工居住。

▲目擊鄰居表示，當時2人破壞3樓鐵窗後，跳到2樓的屋簷上，再從梯子爬到1樓。



苗栗縣消防局指出，今天凌晨2時12分獲報指頭份市中華路發生住宅火警，立即出動人車趕往救援，搜救人員在2樓搜索尋獲1男3女共4人，其中包含2名年約6歲、8歲女童，另在3樓尋獲1名女性越籍移工，5人被救出時皆已失去呼吸心跳，送醫搶救宣告不治，詳細起火原因還有待釐清。