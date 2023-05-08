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瑞士涉台報告「台灣具有國家特徵」　陸外交部回應

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

瑞士政府近期涉台報告內容稱，瑞士堅持一中原則，但認為台灣具有「國家特徵」，瑞士聯邦議會國民院還通過一項涉台動議，要求加強和台灣方面「立法院合作」，深化經濟政治等領域交流。對此，中國外交部發言人汪文斌今（8）日指出，「我們對瑞方有關涉台錯誤言行表示強烈不滿和堅決反對。」

汪文斌強調，瑞士是第一批承認並同新中國建交的國家，一中原則是中瑞建交及70多年來雙邊各領域交流合作順利發展的最重要政治基礎。

他說，我們敦促瑞方恪守堅持一中原則的政治承諾，停止向「台獨」勢力釋放錯誤信號，不縱容支持任何「台獨」行徑，同中方一道維護中瑞關係發展的良好勢頭。

中國國務委員兼外長秦剛今在北京會見美國駐中國大使勃恩斯，指責美方一系列錯誤言行破壞了中美關係來之不易的積極勢頭。關於哪方面錯誤言行？汪文斌重申，美方尤其要正確處理「台灣問題」，停止繼續掏空一個中國原則，停止支持縱容「台獨」分裂勢力。

汪文斌首先指出，關於秦國委會見勃恩斯大使，中方已經發佈消息稿，提到的有關問題，在消息稿當中也有明確的闡述。

汪文斌進一步補充，秦剛國務委員表示，美方應當端正對華認知，回歸理性，扣好中美關係的第一粒鈕扣，在兩國各自更好發展中彼此成就。不能一方面講溝通，一方面卻不斷對中國打壓遏制，不能說一套做一套，必須尊重中方的底線紅線，停止損害中國的主權安全發展利益。

汪文斌強調，尤其要正確處理「台灣問題」，停止繼續掏空一個中國原則，停止支持縱容「台獨」分裂勢力。要堅持以冷靜專業務實態度處理兩國關係中的意外偶發事件，避免中美關係再受衝擊。要在相互尊重、對等互惠的基礎上推進對話。希望勃恩斯大使在中國多接觸、多交流、多思考，做中美間的紐帶橋梁，作出建設性的努力。

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