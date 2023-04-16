吊帶襪網美酒駕「拒絕酒測」　哭求警察：拜託不要把我抓去關

記者林彥臣／綜合報導

不論身處在哪一個國家，酒駕都絕對是無法被容許的違法行為。在YouTube上就瘋傳傳了一則影片，地點疑似位於美國佛羅里達州的警察，在臨檢時攔到一位剛參加萬聖節活動的網美，身上還穿著白色低胸馬甲與吊帶襪。她不但拒絕酒測，還哭求不要把她抓去關，因為是瑞士人，她是拿綠卡居留在美國的。

▲警察要求娜歐蜜（Naomi Furrer）進行平衡測試。（圖／翻攝自YouTube／Real World Police）



當事網美叫做娜歐蜜（Naomi Furrer），警察攔截到她時，發現她雙眼佈滿血絲，說話有些含糊不清，身上穿著參加萬聖節的服裝，還散發酒味，要求她做平衡測試，還有倒數測試等等，結果都沒有通過。

▲娜歐蜜測試不過，警察依法上銬。（圖／翻攝自YouTube／Real World Police）



警方依法將她戴上手銬，帶去警察局做進一步偵訊，娜歐蜜開始討價還價，還哭求警察不要逮捕她，因為她是瑞士人她有綠卡，她不想被抓去關，也不想被驅逐出美國。

▲酒駕網美娜歐蜜被警察上銬逮捕後，哭求自己是持有綠卡的瑞士人，不想被抓去關，也不想被逐出美國。（圖／翻攝自YouTube／Real World Police）



警察要求她吹氣酒測，讓她有機會證明可以不用被抓去關，但娜歐蜜始終拒絕，哭求警察可以拿走她的車、可以帶走她的任何東西，但就是不要把他抓去關。警察只冷回，「我不想帶走你任何東西」。

警察隨後搜索了娜歐蜜的車，在上面發現幾個空酒瓶，也將她帶回警局做進一步偵訊。娜歐蜜的案子現在還在法院審理當中。