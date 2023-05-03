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瑞士下議院通過友台法案　游錫堃：感謝對台支持

▲▼游錫堃感謝瑞士下議院通過友台法案。（圖／取自Facebook／游錫堃）

▲游錫堃感謝瑞士下議院通過友台法案。（圖／取自Facebook／游錫堃）

文／中央社

瑞士國會下議院通過「加強下議院與（台灣）立法院關係」議案，立法院長游錫堃今天晚間在臉書發文，感謝力挺友台法案，支持民主盟友，期待未來在兩國國會密切合作下，持續推廣區域和平及民主。

瑞士聯邦國會下議院（National Council）外交政策委員會去年10月提出「加強下議院與（台灣）立法院關係」議案，主旨為「責成下議院主席團辦公室加強該院與（台灣）立法院的關係。此合作必須特別有助於強化民主、促進和平與該地區穩定，以及深化瑞士與台灣之間經濟、政治、科學與文化交流。」瑞士國會下議院於今年5月2日晚間以10票之差通過，提案議員強調民主國家必須相互支持。

游錫堃今天晚間透過臉書發文表示，向瑞士聯邦國會下議院致上最誠摯的謝意。

游錫堃指出，瑞士聯邦國會下議院在5月2日以97票對87票，通過了友台法案，表達對台灣的堅定支持，更是首個將「與台灣國會交流」制度化及正常化的歐洲國會。

另外，游錫堃也表示，要特別感謝瑞士聯邦國會下議院外委會成員兼國會友台小組共同主席的莫里納（Fabian Molina）和議員華德爾（Nicolas Walder）。

游錫堃指出，他們今年2月7日率領跨黨派訪團到立法院，並說民主必須獲勝，在回國後不到3個月以實際行動力挺友台法案，實現支持民主盟友的諾言，非常感動。

游錫堃表示，期待未來在兩國國會密切合作下，持續推廣區域和平及民主。

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