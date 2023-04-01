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瑞士西北部颳狂風　2列火車遭吹翻出軌釀15傷

▲▼瑞士火車出軌。（圖／CFP）+

▲瑞士兩列火車在暴風吹襲下出軌，造成15人受傷。（圖／CFP）

文／中央社

瑞士警方表示，瑞士西北部地區今天颳起狂風，有兩列火車在暴風吹襲下出軌，造成15人受傷。

法新社報導，火車出軌事件發生在瑞士首都伯恩（Bern）以北的地區客運鐵路線上，這兩列火車在20分鐘內相繼出軌，相距約30公里。

事發地點附近風速達到每小時136公里。第一列火車出軌造成3人受傷，包括司機員。第2列火車脫軌造成12人受傷，其中1人重傷。

警方說，一列載著16人的火車於下午4時30分左右，在湖畔村莊呂舍茨（Luscherz）的鐵路線上出軌。

伯恩州警察在聲明中說：「颳起強風時…這列火車的前節車廂翻覆在鐵軌右側，滑落到小路堤旁數公尺處，最後停了下來。」

「有3人受傷，包括翻覆車廂內的司機員，他們由4個救護車團隊救治並送醫。」

根據現場新聞畫面，這列兩節火車的前節車廂右側倒地，倒在與鐵路線平行的小路與田地中間的草坪。

穿著橘色工作服並戴著安全帽的工作人員在現場支援，在車廂旁邊架起梯子爬到翻覆車廂的左側，由消防人員協助救出受困乘客。

後節車廂沿著鐵軌滑了數公尺才停下來。警方說：「已對出軌事件展開調查，以判定事發經過與意外原因。」

20分鐘後，第2列載著54名乘客的火車在比倫鎮（Buren zum Hof）出軌。

綜合法新社與歐洲新聞台（Euronews）報導，警方說，司機員所在車廂與另兩節車廂脫軌，前節車廂撞到桅杆。這3節車廂都出軌側翻，有9名成人與3名孩童受傷送醫。一名男子身受重傷，以直升機送醫治療。

警方說：「根據目前了解，這起事故的主要原因是颳起暴風。警方正在對事故與發生原因展開進一步調查。」

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