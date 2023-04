瑞士西北部颳狂風　2列火車遭吹翻出軌釀15傷

+

▲瑞士兩列火車在暴風吹襲下出軌,造成15人受傷。(圖/CFP)



文/中央社

瑞士警方表示,瑞士西北部地區今天颳起狂風,有兩列火車在暴風吹襲下出軌,造成15人受傷。

法新社報導,火車出軌事件發生在瑞士首都伯恩(Bern)以北的地區客運鐵路線上,這兩列火車在20分鐘內相繼出軌,相距約30公里。

事發地點附近風速達到每小時136公里。第一列火車出軌造成3人受傷,包括司機員。第2列火車脫軌造成12人受傷,其中1人重傷。

警方說,一列載著16人的火車於下午4時30分左右,在湖畔村莊呂舍茨(Luscherz)的鐵路線上出軌。

伯恩州警察在聲明中說:「颳起強風時…這列火車的前節車廂翻覆在鐵軌右側,滑落到小路堤旁數公尺處,最後停了下來。」

「有3人受傷,包括翻覆車廂內的司機員,他們由4個救護車團隊救治並送醫。」

