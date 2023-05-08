東京西新井車站傳爆炸聲！咖啡罐炸開濺出液體　已知一人受傷

▲日本東武鐵道西新井站傳出爆炸聲。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

日本東京都足立區的西新井車站8日當地下午4時之前，一個裝有液體的咖啡罐爆炸，造成一名年紀約20歲至30歲的女性受傷。警視廳懷疑，可能是有人留下罐子後離去，正展開進一步調查，確認罐子內部液體成分。

綜合TBS、NHK報導，依據站務員向警方通報的內容，當時有聽到一聲爆炸聲，接著罐子破碎，裡面有液體流出。警方趕到現場後，在售票機附近發現一個破裂罐子，旁邊一名女性受傷。受傷女性透露，潑在身上的液體很熱。另外，罐子上有多個孔洞。

搜查人員稱，依據監視器畫面，有男子丟下罐子後離開現場。警方目前已把罐子回收，針對內部液體成分與爆炸原因等細節進行調查，瞭解當時情況。

東武鐵道表示，西新井車站所在的東武晴空塔線列車按正常時刻表運行，目前未受影響。