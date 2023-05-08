中年男禁菸區猛抽菸！他被勸惱羞「潑灑咖啡」逼擦乾淨　女店員嚇壞

▲南韓一名中年男子被勸阻禁菸惱羞，開始向女店員高聲飆罵。（圖／翻攝自Naver Cafe）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓仁川一名男子在某咖啡廳的戶外座位區吸菸，然而他卻似乎沒有看到桌上貼著「禁止吸菸」的標示，之後咖啡廳的女店員前來勸阻，建議他可以走到巷口抽菸，豈料該名男子卻惱羞成怒，不僅將杯子裡的咖啡直接倒在桌上、對女店員大聲咆哮，還將咖啡杯往一旁道路丟擲，如此水準讓南韓網友氣炸。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《韓國日報》，南韓最大搜尋引擎Naver旗下Cafe（類似以前雅虎奇摩的家族功能）「因為疼痛，所以是社長」內出現一篇貼文，內含男子鬧事時被監視器拍攝的2分鐘影片，發文者其實就是經營該間加盟連鎖品牌咖啡廳的業者，他昨（7）日以「這樣做未免也太過份了吧」為題發文。

仁川西部警察署和該名業者今（8）日指出，仁川廣域市西區石南洞某間連鎖加盟咖啡廳6日發生某中年男性顧客引起騷動的事件，該名中年男顧客A某正和另一名中年男性友人坐在咖啡廳的露天座位區，然而A某根本不顧及桌上貼著禁菸標示，便自顧自抽起菸來，害其他咖啡廳顧客被迫跟著吸二手菸。

▲男店員刻意刁難女店員，將咖啡倒在桌子上，還要求對方擦乾淨。（圖／翻攝自Naver Cafe）

此時，咖啡廳女店員急忙上前勸阻，表示露天座位仍然算在禁菸區域內，建議A某可以到外面的巷口抽菸；沒想到，A某卻突然惱羞成怒，直接將杯子裡的咖啡倒在桌上，對女店員怒喊道，「妳給我擦乾淨」、「妳去投訴看看啊」。

至於另一名男子先是依然故我地繼續抽菸，接著他直接將裝滿咖啡的馬克杯朝人行道丟擲，馬克杯飛滾至停在道路旁的車子底下，經過的行人目睹此景嚇到兩手遮嘴、停下腳步。

從業者上傳的監視器影像來看，這場騷動發生於6日晚間8時，坐在右側的A某將咖啡倒在桌上後，才走出咖啡廳，留下呆站在現場、雙手交叉胸前不知如何是好的女店員。

業者表示，「該名年僅20多歲女店員兩年來非常認真工作，她簡直是嚇壞了，在遇到如此離譜的騷動、內心留下創傷後，她未來還敢確實糾正在禁菸區抽菸的客人嗎？」

業者已經將信用卡交易資料、監視器影像等作為證據交給警方，同時向警方提告，目前警方正在全力搜尋2名男顧客的身份，將依毀損財務等罪嫌立案。

該則貼文底下出現300條留言，這些同樣開店創業的網友們表示，「另外一個人應該要勸阻才對，沒想到卻更過份」、「只點了一杯咖啡，就想將對方當作奴隸使喚」、「員工簡直嚇壞了吧，一定要教訓（男顧客）」、「應該可以用妨礙營業、威脅罪去告他」。