剁刀「砍斷他雙掌」丟橋下！外套捆手止血　犯嫌冷喊：下手比較快

記者高堂堯、戴若涵／南投報導

南投縣埔里鎮6日凌晨發生一起斷掌案！一名40多歲柯姓男子雙手手掌遭人使用剁刀砍斷，人則是丟包台中榮總埔里分院急診室外，經緊急搶救後，無生命危險。警循線逮回涉案8人，其中7人法院已裁准羈押。凶嫌到案後供稱，使用剁刀比較利、下手比較快，所以才挑選這種刀犯案。

▲南投斷掌案，柯男疑似為親友作保，慘遭追債報復。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

回顧事發經過，柯男6日凌晨行經埔里西安路、牛眠橋頭一帶停等紅燈時，遭攔車強壓至郊區凌虐，剁斷雙手後被載往台中榮總埔里分院急診室門口丟包，醫護人員見到柯男時，他手部被凶嫌以外套綑綁止血，雖經搶救後生命無虞，但因斷肢無法及時接回，將一生殘疾。

涉案8名犯嫌於7日到案，其中7人被依重傷害、妨害自由等罪移送地檢署偵辦，8日法院裁准羈押。犯嫌到案時供稱，是因為金錢糾紛才會下重手教訓柯男，已將斷掌丟至國姓鄉、台中市交界的公路橋下。由於近日大雨，警方重回現場但苦苦尋無斷肢，研判可能已遭大水沖走。

警方指出，凶嫌作案用凶器非一般家用菜刀，而是餐廳或肉販用來剁豬腳、大骨的剁刀，凶嫌在埔里鎮福興里山區行凶後，便隨意將剁刀丟棄在附近草叢內，目前凶器已被尋獲。

凶嫌向警方供稱，這種刀比較利、下手比較快，所以挑這種刀犯案。據了解，柯男從事酒類生意，疑似幫在外欠債上千萬元的親友作保，後因親友躲債神隱，他才會遭債主盯上。

▲警方重回丟棄現場尋找斷肢。（圖／民眾提供）