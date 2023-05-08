　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

八田與一牽起台日城市情誼　黃偉哲會見日本金澤與加賀訪團

▲日本石川縣的金澤市長村山卓、加賀市長宮元陸，8日分別率團前往台南市政府拜會市長黃偉哲，雙方熱情交流，讓城市情誼更強化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲日本石川縣的金澤市長村山卓、加賀市長宮元陸，8日分別率團前往台南市政府拜會市長黃偉哲，雙方熱情交流，讓城市情誼更強化。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

八田與一故鄉日本石川縣的金澤市長村山卓、加賀市長宮元陸，8日分別率團前往台南市政府拜會市長黃偉哲，這是村山卓市長首次的台南行，也是宮元陸市長疫後首訪台南，為表歡迎，黃偉哲市長在上午接連會見兩團訪賓。

▲日本石川縣的金澤市長村山卓、加賀市長宮元陸，8日分別率團前往台南市政府拜會市長黃偉哲，雙方熱情交流，讓城市情誼更強化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長向村山卓市長表達日前石川縣地震的慰問關懷，並指出「金澤週in台南」活動受到許多台南市民朋友的喜愛，他非常期待能與首次到訪台南的村山市長攜手合作，讓兩市因八田與一而生的緣份，在疫情後更進一步地強化，成為更緊密的朋友。

▲日本石川縣的金澤市長村山卓、加賀市長宮元陸，8日分別率團前往台南市政府拜會市長黃偉哲，雙方熱情交流，讓城市情誼更強化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長也熱烈歡迎老朋友加賀市長宮元陸再訪台南，宮元陸市長在2021年與日本其他友台地方首長發起「日台共榮首長聯盟」並擔任首任會長，黃市長感謝其對兩市及台日交流所付出的貢獻。他也期待未來台南與加賀的交流能有更多斬獲。

▲日本石川縣的金澤市長村山卓、加賀市長宮元陸，8日分別率團前往台南市政府拜會市長黃偉哲，雙方熱情交流，讓城市情誼更強化。（圖／記者林悅翻攝，下同）
金澤市村山卓市長表示，過去每年5月金澤皆會率團來台南追思八田與一並舉辦觀光及工藝特展，可惜曾因疫情被迫中斷數年，如今隨著實體交流重新熱絡，他期待彼此交流能更深化且多元。村山市長也在會中小露身手，與到訪的橫笛演奏家藤舍真衣一起吹奏了「櫻花」，精湛的演出獲得滿堂喝采。

▲日本石川縣的金澤市長村山卓、加賀市長宮元陸，8日分別率團前往台南市政府拜會市長黃偉哲，雙方熱情交流，讓城市情誼更強化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

加賀市宮元陸市長表示，他上次拜會台南已是2019年，非常開心能夠再次與黃市長相見。宮元市長指出，兩市已正式交流近10年，國際交流貴在真心與熱情，他也期待日台交流能夠往國家安全等更高層級的交流邁進。

黃崑虎資政表示，加賀的宮元市長是台灣堅定的國際友人，他非常開心看到台南與加賀這十年來穩健交流，黃資政也期盼未來兩市能往農特產品與文化等交流邁進。

▲日本石川縣的金澤市長村山卓、加賀市長宮元陸，8日分別率團前往台南市政府拜會市長黃偉哲，雙方熱情交流，讓城市情誼更強化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

出身石川縣的八田與一技師為嘉南大圳及烏山頭水庫的建設設計者，台南因而開啟與石川縣金澤市、加賀市的交流並建立深厚友誼。金澤市自2011年「八田與一紀念園區」落成啟用後，除疫情期間，每年皆率團參加八田與一追思會。而加賀市則為本市友誼市，宮元陸市長在總統府資政黃崑虎伉儷、台灣之友會總會蔡淑美執行長陪同下前來拜會。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
公園勸別亂丟垃圾　慘遭暴打「頭被當足球踢」
小禎都在專櫃買愛馬仕　怒斥王思佳風波：她不會故意買假的
張國煒熬夜又「開機返台」　交長：民航局全面開查
全球最大藏壽司「開幕9折」！　持續2周
大屠殺！　200隻蛋雞一夜全被咬死
星宇乘客「飆罵空服員」見他就安靜！　律師：嘴臉真難看
9月退選總統？柯文哲嗆「賭吞曲棍球」　王世堅：賭跳海或高空彈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中科大企管系友會理事長就任　吳律謙：往三目標邁進

北港小過年！朝天宮三月十九迎媽祖 　黎炮、炸轎震撼登場

八田與一牽起台日城市情誼　黃偉哲會見日本金澤與加賀訪團

推動海洋保育！花蓮編製2套鯨豚保育教案　可上網閱覽

台東關山工商、成功商水　合作舉辦大學升學博覽會

台灣高鐵送票晨光　慢飛天使親子體驗友善乘車環境

座位有限快報名！奧美集團花蓮開講座　以數位傳播開創新局

桐花季起跑！花蓮社勞人結合清潔隊　打造國旅好環境

歡慶母親節！花蓮120名卓越婦女受表揚　徐榛蔚到場獻祝福

台東永續方舟館　推廣第2屆海洋科普繪本作品展覽

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

台74特斯拉自撞斷兩截！驚悚瞬間影片曝...2年輕男酒駕慘死

《特務家族》張赫.張娜拉再變夫妻　他剃眉、下跪...她也藏祕密

星宇遇成田怪風機上視角　4度重飛猛晃乘客尖叫

星宇害客夜宿機場賠禮盒　含一盒鳳梨酥＋延誤證明

中科大企管系友會理事長就任　吳律謙：往三目標邁進

北港小過年！朝天宮三月十九迎媽祖 　黎炮、炸轎震撼登場

八田與一牽起台日城市情誼　黃偉哲會見日本金澤與加賀訪團

推動海洋保育！花蓮編製2套鯨豚保育教案　可上網閱覽

台東關山工商、成功商水　合作舉辦大學升學博覽會

台灣高鐵送票晨光　慢飛天使親子體驗友善乘車環境

座位有限快報名！奧美集團花蓮開講座　以數位傳播開創新局

桐花季起跑！花蓮社勞人結合清潔隊　打造國旅好環境

歡慶母親節！花蓮120名卓越婦女受表揚　徐榛蔚到場獻祝福

台東永續方舟館　推廣第2屆海洋科普繪本作品展覽

台南關廟鳳梨化身織材　光華高中「纖縷奇緣」奪冠

中科大企管系友會理事長就任　吳律謙：往三目標邁進

周杰倫演唱會爆連2失誤...畫面曝光網笑了　他親發聲：希望大家忘記

北港小過年！朝天宮三月十九迎媽祖 　黎炮、炸轎震撼登場

聯華食品彰化廠大火　公司：4菲籍勞工大體已返鄉

開店遇「虎斑老饕」排隊眼神直盯雞腿　他笑：老闆壓力好大

留不住男人心的三大星座女！TOP 1嘴壞又任性，一天百種情緒讓對方吃不消

民進黨嗆郭台銘：中央根本沒擋疫苗　何來幫兇之說？

再增1例本土A肝病例！與好市多關聯性曝　羅一鈞親上火線說明

國中會考「今起入闈14天」　170位試務人員閉關準備考題

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

地方熱門新聞

彰化夜空「不明光點」狂飄！居民嚇：UFO？

郭台銘上台沉默2分鐘　郭子乾三度救場

新北板橋民權社宅　5／18起開放申租

黃偉哲要求稽核好市多支付消費者相關醫療費用

桃園「邂逅站前-時空月老事務所」浪漫展開

2023桃園桐花祭　「九豐格客家餐盒」驚豔味蕾

柴犬離奇出現民宅遮雨棚

逢甲「31年地標級麥當勞」傳月底熄燈

同一盞！　樂天桃園棒球場燈柱設備又故障

賽神蝦大賽　得冠公蝦破紀錄

桃園「大溪區健行活動」　開放6千民眾參與

2023白河蓮花季揭幕

外送員忙接單午餐留放超商卻被人偷走

南消二大辦理高樓火災搶救訓練

更多熱門

相關新聞

藏壽司全球旗艦店開幕　高雄亞灣新地標

藏壽司全球旗艦店開幕　高雄亞灣新地標

近期討論度爆棚的藏壽司海外首家全球旗艦店「高雄時代大道店」今（8）舉辦開幕典禮，地點位於最夯的亞灣區，緊鄰夢時代，由鬼才設計師佐藤可士和跨海操刀，以江戶風情融合「SightEating」和食文化打造亞灣新地標，並推出蒲燒鰻魚玉子海苔包、軟殼蟹天婦羅海苔卷、白玉金時最中餅等限定菜色。

反對放寬日本農藥草莓標準　國民黨團：台灣還是日本殖民地？

反對放寬日本農藥草莓標準　國民黨團：台灣還是日本殖民地？

日本今夏排放核廢水　日相同意南韓派人視察

日本今夏排放核廢水　日相同意南韓派人視察

張國煒親自致歉　日網友力挺星宇：被圈粉

張國煒親自致歉　日網友力挺星宇：被圈粉

陸學者：日本暗中力量不亞於美國

陸學者：日本暗中力量不亞於美國

關鍵字：

八田與一台日城市情誼黃偉哲日本金澤加賀

讀者迴響

熱門新聞

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

網賣「運屍袋」694人下單了！買家曝真實用途

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

挖呀挖老師6大黑料真相起底！曝已請假避風頭

保全騙女主委上床6次　驚見她找上門嚇傻

不只星宇航空！　怪風「全體降落失敗」影片曝

尹恩惠無私公開急速健康減肥法

孕婦開車左轉猛撞母女　3歲女童送醫搶救不治

她挺星宇開轟：國人旅遊水準有夠低級

疑金錢糾紛…他遭砍斷雙掌丟包急診！斷掌扔橋下找不回

辣人妻健身巧遇鄰居！開房3小時下場慘了

泌尿醫揭「完美交合時間」！嘆：2分鐘真的太短了

前夫控小甜甜虐狗「喉嚨到肚子都裂開」！怒揭過程

大樂透飆4.3億！財運最好4星座4生肖

才跟酷炫敬酒！特斯拉男嗨完酒駕亡

更多

最夯影音

更多
網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購
王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面