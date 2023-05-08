八田與一牽起台日城市情誼　黃偉哲會見日本金澤與加賀訪團

▲日本石川縣的金澤市長村山卓、加賀市長宮元陸，8日分別率團前往台南市政府拜會市長黃偉哲，雙方熱情交流，讓城市情誼更強化。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

八田與一故鄉日本石川縣的金澤市長村山卓、加賀市長宮元陸，8日分別率團前往台南市政府拜會市長黃偉哲，這是村山卓市長首次的台南行，也是宮元陸市長疫後首訪台南，為表歡迎，黃偉哲市長在上午接連會見兩團訪賓。





黃偉哲市長向村山卓市長表達日前石川縣地震的慰問關懷，並指出「金澤週in台南」活動受到許多台南市民朋友的喜愛，他非常期待能與首次到訪台南的村山市長攜手合作，讓兩市因八田與一而生的緣份，在疫情後更進一步地強化，成為更緊密的朋友。





黃偉哲市長也熱烈歡迎老朋友加賀市長宮元陸再訪台南，宮元陸市長在2021年與日本其他友台地方首長發起「日台共榮首長聯盟」並擔任首任會長，黃市長感謝其對兩市及台日交流所付出的貢獻。他也期待未來台南與加賀的交流能有更多斬獲。



金澤市村山卓市長表示，過去每年5月金澤皆會率團來台南追思八田與一並舉辦觀光及工藝特展，可惜曾因疫情被迫中斷數年，如今隨著實體交流重新熱絡，他期待彼此交流能更深化且多元。村山市長也在會中小露身手，與到訪的橫笛演奏家藤舍真衣一起吹奏了「櫻花」，精湛的演出獲得滿堂喝采。





加賀市宮元陸市長表示，他上次拜會台南已是2019年，非常開心能夠再次與黃市長相見。宮元市長指出，兩市已正式交流近10年，國際交流貴在真心與熱情，他也期待日台交流能夠往國家安全等更高層級的交流邁進。



黃崑虎資政表示，加賀的宮元市長是台灣堅定的國際友人，他非常開心看到台南與加賀這十年來穩健交流，黃資政也期盼未來兩市能往農特產品與文化等交流邁進。





出身石川縣的八田與一技師為嘉南大圳及烏山頭水庫的建設設計者，台南因而開啟與石川縣金澤市、加賀市的交流並建立深厚友誼。金澤市自2011年「八田與一紀念園區」落成啟用後，除疫情期間，每年皆率團參加八田與一追思會。而加賀市則為本市友誼市，宮元陸市長在總統府資政黃崑虎伉儷、台灣之友會總會蔡淑美執行長陪同下前來拜會。