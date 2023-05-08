結束3年防疫！超過3300萬人確診　日本今起「調降新冠等級」

▲日本8日起將新冠肺炎的傳染病等級下修至與流感相同的第5類。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本自今（8日）起將新冠肺炎的傳染病等級下修至與季節性流感相同的第5類，大幅放寬原本嚴格的醫療規定，也代表著歷時3年多的新冠防疫決策將大幅改變。共同社統計，截至目前日本新冠肺炎確診人數總計達3300萬，死亡超過7萬人。

根據《共同社》報導，日本政府在2020年將新冠肺炎列為「等同或高於第2類」的特殊公共威脅，與肺結核、SARS屬於同類。在疫情持續3年多後，厚生勞動大臣加藤勝信4月27日宣布，新冠肺炎5月8日起將正式下修至與季節性流感相同的第5級，意味著如何防疫將取決於個人和企業。

政府8日後將不再更新每日確診與病歿人數，將改為由固定的醫療機構每周1次向當局整理通報數據。政府也無法宣布進入緊急事態，這也代表地方首長不能以緊急事態為由，要求企業縮短營業時間與肅請民眾暫停非必要外出，同時也無法強制確診者隔離，只能建議患者不要出門。

共同社統計，日本新冠肺炎確診人數總計達3300萬，死亡超過7萬人，而隨著傳染病等級下修，政府也將開放更多醫療機構協助治療新冠，目前全國6萬4000間提供季節性流感檢測的醫療機構將接手負責新冠肺炎的門診治療。

此外，到明年3月底前新冠疫苗接種仍維持免費；今年9月前，相關住院治療也將提供每月約148美元（約新台幣4500元）的補助。

▼▼《ETtoday新聞雲》旅日獨家優惠看這邊

即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。

Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。（圖／Bic Camera提供）