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台灣高鐵送票晨光　慢飛天使親子體驗友善乘車環境

▲▼ 高鐵嘉義站愛心贈票 晨光親子歡慶母親節 。（圖／嘉義高鐵提供）

▲高鐵嘉義站愛心贈票，讓晨光家園的家屬可以帶孩子快樂出遊 。（圖／嘉義高鐵提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣高鐵公司持續關懷社會、積極實踐企業社會責任，8日由高鐵嘉義站高誌隆站長代表，致贈「嘉義市晨光智能發展中心」嘉義到左營的往返車票，幫助該中心扶助的慢飛天使與家人搭乘高鐵出遊，共創幸福回憶。該中心表示，慢飛天使的家長需要付出更多的辛勞，在具有孝親意義的母親節前夕，特別感謝台灣高鐵幫助與支持，讓家長和孩子們有一個共同出遊的快樂經驗，也替孩子們向父母表達感恩心意。

▲▼ 高鐵嘉義站愛心贈票 晨光親子歡慶母親節 。（圖／嘉義高鐵提供）

「嘉義市晨光智能發展中心」針對嘉義縣市0至44歲的發展遲緩兒童及身心障礙者，提供日間照顧及到宅療育服務，每月服務近100戶的家庭，並提供認知、語言、社會互動、生活自理等訓練，希望幫助發展遲緩的慢飛天使提升自我潛能，進而發展應對日常生活的能力。

▲▼ 高鐵嘉義站愛心贈票 晨光親子歡慶母親節 。（圖／嘉義高鐵提供）

晨光中心邱于倩副主任表示，照顧特殊兒童需要付出無比堅強的心力與體力，因此每個家庭在背後默默支持慢飛天使的故事，都是一個令人動容的篇章，但看到孩子們逐步地成長，就是父母最大的安慰。以該機構扶助的家庭為例：華華兩歲時被診斷為自閉症，爸爸媽媽藉由加入晨光團隊，一起學習在生活中引導華華表達和生活自理訓練的方法，經過一年多的時間，現在4歲的華華已經可以明確表達出自己的需求；另外，早產兒奇奇出生後住在小兒加護病房一個多月，在全家人悉心的照顧下，現在的奇奇已經可以準備到一般幼兒園就讀。

高鐵嘉義站站長高誌隆表示，台灣高鐵除了提供旅客舒適安全的乘車環境外，更積極結合世界ESG潮流，實踐企業社會責任。本次贊助晨光智能發展中心扶助的家庭一日遊行程，希望讓慢飛天使及他們的家人，都能夠利用高鐵友善、無障礙的乘車環境及服務設施，享受一趟愉快的出遊經驗，為慢飛天使創造搭乘高鐵快飛的體驗，豐富他們的生活，幫助他們迎接更美好的人生。

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