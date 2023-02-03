超車台積電！高鐵首入選「全球百大永續企業」 　勇奪第9名

▲台灣高鐵公司入選「全球百大永續企業」，全球排名第9、亞太排名第1。（圖／高鐵）

記者李姿慧／台北報導

長期關注永續經濟趨勢的國際調查研究機構「企業騎士」（Corporate Knights），日前公布2023「全球百大永續企業排行榜」，台灣高鐵今年首度入選，即在永續投資及低碳排放優於軌道同業等指標上，一舉獲評選全球排名第9的永續企業，超越台積電曾拿下的20名外，更是入選19家亞太地區企業中的第1名。

台灣高鐵董事長江耀宗表示，配合國家2050淨零碳排政策目標，同時結合ESG國際趨勢；台灣高鐵公司提前布局，去年底完成2023-2027「中長期策略規劃」，目前正逐步將各項業務目標結合ESG精神以持續強化公司治理。台灣高鐵肩負國家骨幹運輸與社會經濟發展的重責，希望透過ESG的落實不僅提供旅客安全、優質及創新的旅運服務，更持續引領台灣邁向更加進步、美好的新生活。

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高鐵公司表示，董事長江耀宗一直鼓勵主管「將ESG深化成為台灣高鐵的DNA」，這次獲選對台灣高鐵公司推動ESG目標更是最大的鼓勵。

「企業騎士」為一家總部設於加拿大的調研與媒體公司，已連續19年針對全球市值超過10億美金的企業進行永續性評選，觀察指標包括能源、碳、環境、社會治理績效、永續收入投資、氣候與永續發展等。更透過瑞士世界經濟論壇公布每年「全球百大永續企業」排行榜，今年共評選6720家企業，過去台灣獲選的企業包括台積電，2021年全球排名第20名，今年則有巨大機械與台灣高鐵公司二家本土公司獲選入榜，其中巨大機械全球排名第51名，台灣高鐵全球排名第9名。

▲台灣高鐵公司入選「全球百大永續企業」，全球排名第9、亞太排名第1。（圖／高鐵）

台灣高鐵表示，秉持ESG與企業永續精神，近年在「落實誠信經營、強化公司治理、善盡企業社會責任」等各方面的努力，持續獲肯定。不僅自2018年起，連續5年獲得證券交易所「公司治理評鑑」前5%佳績，更是第一家正式獲得行政院環境保護署「運輸服務碳足跡」標籤證書的陸上交通運具；另2021年創國內交通運輸業之先，首度發行「可持續發展債券」，落實永續投資；此外，更持續透過推動列車節能駕駛、票證無紙化等措施，逐步在日常業務中實踐ESG永續目標。

高鐵公司指出，未來，台灣高鐵將在追求環境永續、實踐ESG理念與提升經營效益之各項指標中，尋求創新的經營模式，希望積極發揮「綠色運具」的優勢，提升能源使用效率與環境永續競爭力，朝向成為「引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景不斷邁進。