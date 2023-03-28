嘉義鐵路高架114年底通車！新站亮點一次看　「夜間變身光盒」

▲嘉義鐵路高架北回歸線車站示意圖。（圖／鐵道局）

記者李姿慧／台北報導

耗資238.98億元的「嘉義市區鐵路高架化計畫」已如火如荼動工，預計114年底通車，包含嘉義、嘉北及北回歸線等3座車站，融入阿里山日出、雲海、晚霞、森林、鐵道等元素，其中嘉義站將華麗轉身打造第三代車站，嘉義舊站、森鐵月台等都將保留，成新舊共存融合新地標，北回歸線站夜間化身光盒地標。

嘉義站第一代車站為1902年完工，1933年則興建第二代車站，如今推動嘉義市區鐵路高架化工程將再設新站，嘉義高架車站完成後將華麗變身第三代車站。

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鐵道局第一工務段段長劉中仁表示，嘉義車站曾經是台灣第一個三鐵共構車站，為台鐵縱貫線南段、林務局阿里山林鐵阿里山線鐵路車站、糖鐵等共站的車站，也是嘉義計畫最核心的一環，未來嘉義站古蹟車站站體將保留，除保存嘉義舊站站，第一月台森鐵始發站也會保留，將華麗變身成為新舊融合共存的新地標。

劉中仁表示，嘉義最有名地標特色就是阿里山，阿里山有五大景包括日出、雲海、晚霞、森林和鐵道，新建嘉義站設計上，頂棚折線幻化成屋頂天際線交錯山景，菱形雲狀玻璃帷幕反射光線折影，看起來像雲海，月台裡面上構仿木構造，代表林業之都象徵，展現阿里山的意象；阿里山是由18個不同山脈組成，嘉北站設計也將沿用阿里山森林概念。

▲▼嘉義鐵路高架嘉義車站示意圖。（圖／鐵道局）

根據規劃，新建嘉義車站站主體結構為地下2層地上4層的綠建築，站內共設置6部電梯及10部電扶梯，可讓行動不便或攜帶大件行李的旅客可以暢行無阻，考量嘉義地區較熱，嘉義新站綠建築也將設置中央空調。

另嘉義新站設有汽車269席及機車608席停車席位方便民眾停車。車站完成後，以新站為核心，整合嘉義舊站、森鐵月台、鐵道藝術村及周邊交通轉乘設施，提升大車站區商業機能，形成雲嘉地區交通轉運樞紐，吸引觀光產業進駐。

▲嘉義鐵路高架嘉北車站示意圖。（圖／鐵道局）

新建嘉北車站為地面3層之高架車站，最上層為月台層，第二層為車站大廳，地面層為進站及商業空間，於第二層預留天橋銜接周邊公園、商業及醫院建築設施，促進產業、醫療、交通轉運及商業等都市發展。

另北回歸線站為平面車站，以「日光」為意象出發，設計玻璃站體使白天日光自然灑落；夜間則可化為光盒地標，塑造日光車站的特色。站體跨越軌道的跨站房設施可連通嘉義縣科學教育中心的北回一館及二館，並與嘉油鐵馬道串連週邊資源，使車站成為本區域漫遊系統的最佳出發點。

▲嘉義鐵路高架北回歸線車站示意圖。（圖／鐵道局）

鐵道局中工處主任工程司林健智表示，「嘉義市區鐵路高架化計畫」整體經費為238.98億元，整個計畫預計115年完工，車站和路線預計114年底先完工通車，屆時將消弭5座平交道，115年將再拆除3座陸橋並完成後續收尾工程，嘉義計畫完工後，不僅是消除平面鐵道隔閡與改善交通，更重要的是縫合都市與帶動地方發展，對區域經濟發展也很有幫助。