轟！台鐵嘉義站地下通道突「崩塌」　竟是鐵道局廠商施工「誤敲」

▲鐵道局施工出包，台鐵嘉義站旅客地下通道崩塌。（圖／翻攝臉書社團靠北台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵嘉義站旅客通道崩塌！有網友在臉書社團「靠北台鐵」爆料，指嘉義站地下道塌坍塌，他想知道工程是怎麼做的。由於當時交通部鐵道局正在台鐵嘉義站進行軌道遷移工程，鐵道局表示，因廠商施工不慎誤敲地下道頂板，昨晚已緊急修補，無旅客受傷，今上午9時半恢復通行。

有網友在臉書社團「靠北台鐵」爆料，指嘉義站地下道塌坍塌，朋友要他去火車站小心，他想知道工程是怎麼做的。據悉，該地點為嘉義後站的地下道旅客通道，昨天上午10時左右發生坍塌，所幸當時無旅客受傷，旅客改搭電梯走人行天橋。

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由於交通部鐵道局正在嘉義站進行軌道工程，鐵道局坦言，昨因廠商正在進行軌道遷移前置作業，對地下道結構不清楚，誤敲了地下道頂板，導致頂板出現一個小洞，第一時間緊急通報台鐵車站，並派嚮導員引導旅客改道和管制，並無旅客受傷。

鐵道局表示，廠商昨立即修補，昨晚已經完成了，今天上午與台鐵站方檢視現勘後，將環境整理一下，今上午9時半已經恢復通行，後續也將要求廠商對現場施工務必謹慎確認，並責成廠商加強施工管理。

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