台灣高鐵確定買日本車廂？　東元會長「洩口風」：雙方代表在切磋

▲多名政要在「日本台灣交流協會成立50周年慶祝酒會」合影。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台灣高鐵近年推動新車採購計畫，一度傳出日方開價一組50億元天價，比現行車輛高出2.5倍，高鐵購車案因此兩度流標。日本台灣交流協會代表泉裕泰1日在50周年慶祝酒會特別談及，至今安全行駛的高鐵正成為台日友好的象徵；代表致詞的東元集團會長黃茂雄也說，台灣高鐵將在最近1、2年內採購新一代的高鐵車輛，「我們雙方的代表在切磋（指磋商）」，盼泉裕泰給予指教。

日本台灣交流協會台北事務所今天晚間舉行「日本台灣交流協會成立50周年慶祝酒會」，包括總統府秘書長李大維、行政院副院長沈榮津、台灣日本關係協會前會長邱義仁、立法院前院長王金平、國民黨主席朱立倫等政要與會，而今年中甫接任會長，近期頻頻被點名為民進黨主席繼任人選的蘇嘉全因人在日本未與會，改由黃茂雄代表致詞。

泉裕泰在致詞時特別談及，2007年台灣高鐵克服諸多困難通車營運，讓台灣南北成為一日生活圈，並完全改變商務和旅遊的型態，和日本國內相同，至今沒有重大事故，持續安全行駛的台灣高鐵現在正成為台日友好的象徵。

泉裕泰直言，台日關係誠如唇亡齒寒，如果欠缺其中一方，另一方就無法存在，是無法取代的夥伴，可預期今後100年台日能一起談論未來的關係，他亦熱切希望深化交流，日台友情永遠持續。

黃茂雄也表示，台日經貿往來每年高達1千億美金，舉例來說，台灣高鐵將在最近1、2年內採購新一代的高鐵車輛，「這個就很多很多的金流，現在呢我們雙方的代表在切磋，我們希望泉代表也給我們更多的支持和指教。」

由於高鐵列車行車控制和號誌系統採日方專利，高鐵公司與日方談及採購N700S列車時，傳出日方開出一列50億元天價，比當年高鐵購車一組20億元高出2.5倍，台日協調多時，價格仍無共識。今年8月「日華議員懇談會」訪台團拜會總統蔡英文，當面推銷台灣高鐵車廂採購案與日本新幹線系統合作，不過這段談話在總統府新聞稿中被刪除，引發關注。

當時台灣高鐵公司回應指，綜合考量高鐵現行乘載率狀況，尤其周末及疏運假期，以及未來運量成長趨勢、列車維修及運轉調度需求等多項因素，高鐵公司自2019年起規劃新列車的採購。