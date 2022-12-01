　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣高鐵確定買日本車廂？　東元會長「洩口風」：雙方代表在切磋

▲▼日本台灣交流協會台北事務所今天晚間舉行「日本台灣交流協會成立50周年慶祝酒會」。（圖／記者呂晏慈攝）

▲多名政要在「日本台灣交流協會成立50周年慶祝酒會」合影。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台灣高鐵近年推動新車採購計畫，一度傳出日方開價一組50億元天價，比現行車輛高出2.5倍，高鐵購車案因此兩度流標。日本台灣交流協會代表泉裕泰1日在50周年慶祝酒會特別談及，至今安全行駛的高鐵正成為台日友好的象徵；代表致詞的東元集團會長黃茂雄也說，台灣高鐵將在最近1、2年內採購新一代的高鐵車輛，「我們雙方的代表在切磋（指磋商）」，盼泉裕泰給予指教。

日本台灣交流協會台北事務所今天晚間舉行「日本台灣交流協會成立50周年慶祝酒會」，包括總統府秘書長李大維、行政院副院長沈榮津、台灣日本關係協會前會長邱義仁、立法院前院長王金平、國民黨主席朱立倫等政要與會，而今年中甫接任會長，近期頻頻被點名為民進黨主席繼任人選的蘇嘉全因人在日本未與會，改由黃茂雄代表致詞。

▲▼日本台灣交流協會台北事務所今天晚間舉行「日本台灣交流協會成立50周年慶祝酒會」。（圖／記者呂晏慈攝）

泉裕泰在致詞時特別談及，2007年台灣高鐵克服諸多困難通車營運，讓台灣南北成為一日生活圈，並完全改變商務和旅遊的型態，和日本國內相同，至今沒有重大事故，持續安全行駛的台灣高鐵現在正成為台日友好的象徵。

泉裕泰直言，台日關係誠如唇亡齒寒，如果欠缺其中一方，另一方就無法存在，是無法取代的夥伴，可預期今後100年台日能一起談論未來的關係，他亦熱切希望深化交流，日台友情永遠持續。

黃茂雄也表示，台日經貿往來每年高達1千億美金，舉例來說，台灣高鐵將在最近1、2年內採購新一代的高鐵車輛，「這個就很多很多的金流，現在呢我們雙方的代表在切磋，我們希望泉代表也給我們更多的支持和指教。」

由於高鐵列車行車控制和號誌系統採日方專利，高鐵公司與日方談及採購N700S列車時，傳出日方開出一列50億元天價，比當年高鐵購車一組20億元高出2.5倍，台日協調多時，價格仍無共識。今年8月「日華議員懇談會」訪台團拜會總統蔡英文，當面推銷台灣高鐵車廂採購案與日本新幹線系統合作，不過這段談話在總統府新聞稿中被刪除，引發關注。

當時台灣高鐵公司回應指，綜合考量高鐵現行乘載率狀況，尤其周末及疏運假期，以及未來運量成長趨勢、列車維修及運轉調度需求等多項因素，高鐵公司自2019年起規劃新列車的採購。

氣泡水喝起來！買一箱送一箱才598元

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
財神爺降臨！繳電信費中千萬發票　幸運兒在「這縣市」
快訊／江澤民今移靈北京　透明棺材曝光
孫安佐女友解封首日「無罩出門」　邪惡視角南半球下方炸出
陳意涵：下輩子還會跟我結婚嗎？　老公回答讓她傷心2週
好市多試吃「1次拿3份」！員工嗑掉最後1盤　她氣炸投訴
快訊／北京12／6舉行江澤民追悼大會　全大陸默哀、鳴笛3分鐘
價值227萬！「500kg大麻」離奇消失　警無奈：老鼠啃的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不甩黨內逼宮！　陳椒華喊話「扛責」：眼下最重要是檢討改進

幕後／黨魁戰開打？賴清德考慮親征　鄭文燦動向受矚

台灣高鐵確定買日本車廂？　東元會長「洩口風」：雙方代表在切磋

快訊／疫情後英國會下議院首度訪台　蔡英文總統明上午接見

階段性任務完成！侯友宜選辦明天退租　他親曝下一步

蔣萬安、張善政向新北挖角？　傳侯市府副祕、參事轉戰台北、桃園

唇槍舌戰！李進勇、林奕華為選務爭議互嗆　台下藍委拍桌斥「亂來」

南投立委補選準備開戰！國民黨將徵召　許淑華有信心：可以守住

朱立倫：沒有真相沒有屏東縣長　籲周春米跟大家說「查清楚」

柯文哲赴沖繩「飛機照」曝光　網友心疼喊：清流！坐廉航太辛苦

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

最酷刺青？他把載具刺在手臂　實測結果嚇壞店員：真的能刷

趙小僑「第一個有女兒的生日」超日常　42歲才生...願「健康的活著」：陪她很久

不甩黨內逼宮！　陳椒華喊話「扛責」：眼下最重要是檢討改進

幕後／黨魁戰開打？賴清德考慮親征　鄭文燦動向受矚

台灣高鐵確定買日本車廂？　東元會長「洩口風」：雙方代表在切磋

快訊／疫情後英國會下議院首度訪台　蔡英文總統明上午接見

階段性任務完成！侯友宜選辦明天退租　他親曝下一步

蔣萬安、張善政向新北挖角？　傳侯市府副祕、參事轉戰台北、桃園

唇槍舌戰！李進勇、林奕華為選務爭議互嗆　台下藍委拍桌斥「亂來」

南投立委補選準備開戰！國民黨將徵召　許淑華有信心：可以守住

朱立倫：沒有真相沒有屏東縣長　籲周春米跟大家說「查清楚」

柯文哲赴沖繩「飛機照」曝光　網友心疼喊：清流！坐廉航太辛苦

12月購車促銷／今年最後一檔優惠　萬元加油券、高檔家電都出爐了

每天喊肚痛！她罹癌三期　醫見「愛吃1物」搖頭嘆：半年就離開了

2023早春運動趨勢！　ASPORT帶來烏克蘭運動服、絕美U型重量環

醫療科技展登場！台大醫院推跨時空智慧醫療　虛擬實境滑板練平衡

談新人王陳冠偉最大成長　葉總：明年續扛終結者

不甩黨內逼宮！　陳椒華喊話「扛責」：眼下最重要是檢討改進

每坪105萬買中山區「火吻宅」？　專家勸：本金要夠

幕後／黨魁戰開打？賴清德考慮親征　鄭文燦動向受矚

連12年填息！0056現在還能買嗎？　專家秒給答案

快訊／江澤民透明棺曝光！　今移靈北京清楚可見「招牌黑框眼鏡」　　

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

政治熱門新聞

郭正亮揭露「侯友宜」的可怕：1人完全被邊緣

邱議瑩開噴媒體「你好低喔」　劉寶傑：你好可怕

黃暐瀚嘆：曾勸陳時中「學阿扁就贏」

獨／屏東爆重大選務疏失！村長票數被錯植

快訊／警察監視器覆議案沒過　柯文哲怒轟：國、民2黨聯合汙錢！

再發振興券？　蘇貞昌回應了

深綠鐵票沒投陳時中　矢板明夫認同4大關鍵

高嘉瑜為何不退民進黨？　她猜背後盤算：賭對就一飛衝天

柯文哲赴沖繩「飛機照」曝光　網友心疼喊：清流！坐廉航太辛苦

蘇貞昌被逼下台　周玉蔻開轟：這種民進黨人好賤

內閣改組醞釀中？　傳徐國勇部長辦公室已經清空

吳怡農登記立委補選！點出民進黨大敗關鍵

「我要繼續留在民進黨！」　高嘉瑜：不是你叫我離開我就會害怕

林穎孟落選「關閉臉書」　個人臉書回應了　

更多熱門

相關新聞

黑衣男砸10萬挑戰世足「串關」！　猜中有望抱回35.15萬

黑衣男砸10萬挑戰世足「串關」！　猜中有望抱回35.15萬

E組日本大戰西班牙是這兩天世足重頭戲，日本要贏球才能晉級，一堆彩迷已摩拳擦掌，一位黑衣男砸10萬挑戰高難度「串關」，若成功，最高可現賺25.15萬。

「班班缺石斑」卻賣到日本去　農委會：還是要開拓新市場

「班班缺石斑」卻賣到日本去　農委會：還是要開拓新市場

11月台灣新車銷量出爐！

11月台灣新車銷量出爐！

彭博：美擬挹注3078億元　供台灣抵禦中國威脅

彭博：美擬挹注3078億元　供台灣抵禦中國威脅

台灣石斑魚賣到日本去了　藏壽司與國內業者簽署採購備忘錄

台灣石斑魚賣到日本去了　藏壽司與國內業者簽署採購備忘錄

關鍵字：

日本台灣台灣高鐵

讀者迴響

熱門新聞

TOYOTA入門小車不陽春、超帥氣

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

25歲湯佩姿病逝！卵巢癌「5種人容易得」發現已三四期

苦等555天口罩卻不脫！他曝「10字理由」

等到了！超商「咖啡買7送7」

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

56歲美魔女被暗示「放進去一下下」遭爸媽撞見

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

泫雅分手有徵兆：他是瘋子！　3個月前提Dawn無奈「不想再聊他」

UNIQLO、GU感謝祭12／2開跑！

每平方公尺有5條蛇！一家5口登蛇島...竟慘遭滅門

保險員吞保費偽造紀錄　客戶氣炸提告

郭正亮揭露「侯友宜」的可怕：1人完全被邊緣

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制一次看

更多

最夯影音

更多
義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台
巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面