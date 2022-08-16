「誤敲破台鐵嘉義站通道害崩塌」　鐵道局顏面無光！要向廠商求償

▲鐵道局施工出包，台鐵嘉義站旅客地下通道崩塌。（圖／翻攝臉書社團靠北台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵嘉義站旅客地下通道昨(8/15)突崩塌，混凝土石塊從天而下，所幸當時通道無旅客，由於當時交通部鐵道局正在台鐵局嘉義站進行軌道遷移工程，鐵道局坦言，因廠商施工不慎誤敲地下道頂板，廠商已緊急修補。不過該案讓鐵道局顏面無光，鐵道局今晚間宣布將向廠商求償。

有網友在臉書社團「靠北台鐵」爆料，指嘉義站地下道塌坍塌，朋友要他去火車站小心，他想知道工程是怎麼做的。據悉，該地點為嘉義後站的地下道旅客通道，昨天上午10時左右發生坍塌，所幸當時無旅客受傷，旅客改搭電梯走人行天橋。

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正在台鐵施作軌道遷移工程的交通部鐵道局今(8/16)上午受訪時坦言，因廠商遷移前置作業疏失，誤敲了地下道頂板，導致頂板出現一個小洞，昨晚已經完成了，今天上午9時半已經恢復通行，後續也將要求廠商對現場施工務必謹慎確認，並責成廠商加強施工管理。

不過鐵道局晚間再度發出新聞稿表示，嘉義鐵路高架化工程，廠商於8月15日上午9時進行嘉義後站附近地下障礙物敲除時，施工不慎造成地下道頂版破損，造成旅客通行不便；雖即於8月15日下午7時完成修補，並於8月16日上午9時30分恢復通行，「惟造成機關形象及社會觀感不佳，將依契約條款據以向廠商求償。」