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星宇被罵爆　486先生曝「乘客炸掉」關鍵原因：張國煒真慘

▲▼星宇航空首航洛杉磯完美落地。（圖／翻攝自AIRLINE VIDEOS YouTube）

▲星宇航空發生嚴重延誤事件。（圖／翻攝自AIRLINE VIDEOS YouTube）

記者施怡妏／綜合報導

星宇航空班機延誤，302名旅客夜宿成田機場，針對受害旅客已全額退款，不過仍平息不了乘客的怒火，受到延誤影響的旅客，在網路上狂抱怨，對此，網紅486先生（陳延昶）表示，希望大家多點度量，新公司難免會出包，最重要的是趕快改進，並點出旅客為何會暴怒的原因。

486先生在臉書發文，「張國煒真慘，之前他講一些抱怨的話，現在被大家嘲笑他」，新公司總難免會出包，希望大家不要太挑毛病，「江湖在走度量要有」，現在最重要的就是趕快改進。

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接著，486先生又發了一篇文，仔細看了電視台訪問現場民眾的影片，他就秒懂乘客炸掉的原因，「長時間沒有餐飲、水、尿布、食物」，如果可以提供這些，或許大家會比較好說話，「如果還能給個冰淇淋，就比較好按耐，當然我這也是屁話，事後諸葛」。

他也笑喊，「還是我賣家電比較好，最多就一個客人罵，不會有300個人罵我一個，我不是在挖苦誰，反正有錯改之無則嘉勉」。

▲▼ 。（圖／翻攝自陳延昶FB）

▲486先生認為，如果給點食物安撫旅客，或許大家比較能接受。（圖／翻攝自陳延昶FB）

貼文一出，網友紛紛表示，「行有行規，比行規好，大家會更開心，比行規差，大家就炸鍋」、「現場應該要有個反應迅速又有點權限的幹部，要能迅速處理這個事情，才能化危機為轉機」、「民以食為主！有吃的一切好說」、「除了吃，還有睡啊，居然是發睡袋讓大家睡在機場地上」、「退來回機票我覺得已經相當有誠意了！我也曾被外籍航空delay12小時以上，也是在機場坐著沒人理，航空公司一塊錢也沒賠」、「敢來回都退款，相信很多航空公司不敢，有錢就是霸氣十足」。

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