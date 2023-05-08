張國煒駕機返台！民航局要查「有無疲勞駕駛、超時執勤」調查重點曝

▲張國煒昨日親自將飛機開回台灣，民航局將調查是否有超時執勤。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空東京－台北航班嚴重誤點，302名旅客夜宿成田機場，交通部民航局今日展開調查，包括飛行作業過程，機長的處置是否妥適，民航局會請星宇航空說明、釐清。據了解，連星宇董事長張國煒都被列入調查對象，釐清帶隊開機飛回是否有超時或疲勞駕駛問題。

據了解，星宇航空日本航班兩架班機因風切過大轉降機場，星宇也指出「航機出現燈號異常」，機上旅客形容，當時飛機嚴重搖晃，「以為晃到要翻了」，這兩點都是調查重點之一。

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此外，張國煒也對外宣稱，成田機場原答應延長宵禁時間，後來又反悔，才導致飛機無法起飛，民航局將請星宇提出說明，若有必要將聯繫成田機場塔台，釐清當時狀況。

▲星宇航空發生嚴重誤點事件。（圖／星宇）

由於星宇人力不足，張國煒昨日也親自駕駛飛機回台，不過根據《航空器飛航作業管理規則》規定，「連續24小時內，於備有睡眠設備之航空器，飛航時間不得超過18小時。如飛航時間超過16小時，執勤完畢後，應給予連續22小時以上之休息。未超過16小時，執勤完畢後，應給予連續18小時以上之休息」。

張國煒連夜從台灣趕到日本，熬夜處理延誤事件，接著又開機回台，他執勤的休息時間是否足夠、是否有疲勞駕駛或執勤超時等問題，都會列入調查範圍。

針對星宇風波，民航局昨表示，會立即請星宇航空說明。包括飛行作業過程，機長的處置是否妥適，民航局會請星宇航空說明、釐清。而航班取消、併班時，對消費者權益的處置所引發的相關狀況，民航局也會要求星宇航空立即檢討、改善。