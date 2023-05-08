他驚見蝦皮賣「運屍袋」694人下單了！買家曝真實用途：大驚小怪

▲原PO發現有人賣運屍袋。（圖／翻攝自蝦皮購物）

記者朱祖儀／綜合報導

網購平台上販賣的東西千奇百怪，但這款總讓人怕怕的！一名網友透露，最近在逛蝦皮時，意外發現上面竟然有人販售運屍袋，且已經有694人購買，讓他看了相當震驚。文章曝光後掀起討論，多數人認為不需要大驚小怪，猜測可能是有別的用途，也有實際買過的人分享經歷。

原PO在Dcard發文驚喊「蝦皮賣運屍袋！」原來是他最近在逛網拍，發現有一個賣家在賣葬儀用品「遺體袋」，共有2種型號，分為無把手以及四把手，分別賣200元以及250元，一箱內有20個，目前已有694人下單，且評價大多都是5顆星，該賣場也賣了不少葬禮上需要使用的物品，像是紙紮娃娃、神主牌、蓮花被等。

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▲運屍袋已經賣出694個。（圖／翻攝自蝦皮購物）

不少人看到後紛紛表示，「物品的屬性是人來定義的，它可能只是個超大塑膠袋」、「這讓我想到我某個雇主以前做殯葬業，他真的會在他辦公室蓋往生被」、「反正就是個袋子嘛，只是人把他定義成運屍袋 ，實質上他想裝啥就裝啥」、「這個袋子不一定要拿來裝屍體的，拿來裝一些大的東西其實也不錯」、「頭露出來就是睡袋了」、「幹嘛在意這個，古時候裝屍體不是草蓆就是麻布袋，只是個名稱罷了」。

也有人指出，「會不會買的是醫院或殯葬業者」、「裝充氣娃娃很剛好啊」、「其實這是很好的登山露宿袋啦，基本上防水...只要拉拉鍊的時候不要整個拉起來，因為只能從外面開，整個弄起來就好笑了」。另外也有買過該商品的網友透露，「有買過，拿來運等身人偶，還有運過急救練習用安妮」、「殯葬業者會買啊⋯⋯大驚小怪的」、「鄉下禮儀公司買蝦皮比叫貨便宜呀」、「這可以葬寵物唷，之前有買過」、「前陣子才剛買過，也是同一家的呢，你看電視劇影集都是用這個當道具喔」。