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社會 社會焦點 保障人權

快訊／砍斷雙掌丟下橋！南投檢方再聲押1人　已有7人被裁定羈押

記者鄒鎮宇／綜合報導

南投縣埔里鎮6日一名40多歲柯姓男子兩隻手掌遭人砍斷，斷掌則被丟到橋下，疑似已被大水沖走，人也被丟包到台中榮總埔里分院急診室。警循線逮回涉案8人，其中7人法院已裁准羈押，南投檢方再聲押斷掌案第8名蔡姓嫌犯。

▲南投斷掌案，柯男疑似為親友作保，慘遭追債報復。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投斷掌案，柯男疑似為親友作保，慘遭追債報復。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投地檢署8日表示，6日上午接獲南投縣政府警察局埔里分局通報轄內柯姓男子遭人砍斷雙掌之重大刑事案件，旋即層報黃元冠檢察長，黃檢察長至為重視，立即指分吳慧文檢察官指揮南投縣政府警察局刑事警察大隊偵三隊、埔里分局組成專案小組迅速偵辦，經簽發拘票實施拘提，被告陸續到案後，由賴政安主任檢察官協同吳檢察官縝密偵訊。

▲南投斷掌案，犯嫌將柯男斷掌後，用柯的外套為他止血。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲▼犯嫌將柯男斷掌後，用柯的外套為他止血。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投斷掌案，犯嫌將柯男斷掌後，用柯的外套為他止血。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投地檢署指出，警方6日漏夜偵訊，於7日密集訊問10餘小時，訊後認被告曾姓嫌犯等7人涉犯重傷害、妨害自由等罪嫌重大，有勾串共犯、證人、滅證、逃亡的可能性，因此6、7日陸續向台灣南投地方法院聲請羈押。法院分別於7日上午及深夜裁定羈押禁見曾姓嫌犯等7人，另經專案小組於7日晚間拘提蔡姓嫌犯到案，吳檢察官再於8日下午5時許，向法院聲請羈押蔡姓嫌犯。

南投地檢署呼籲，民眾行事應理性，切勿逞兇鬥狠，以私刑手段處理糾紛，自誤誤人，對於重大暴力不法行為，本署一定從速、從嚴，訴追到底，絕不寬貸。

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