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「綁肉羹的塑膠繩」賣300元　4個人下單了！內行曝暗黑內幕：水很深

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲有網友賣塑膠繩。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者朱祖儀／綜合報導

網購平台上的物品千奇百怪，但你有看過這款嗎？一名網友透露，最近在逛網購時，竟發現有人在賣「綁過肉羹的塑膠繩」，一條還要300元，而且還有人下單購買，讓他看了相當震驚。文章曝光後隨即掀起討論，但就有人透露，其實這是「掛羊頭賣狗肉」，並非表面上這麼單純。

原PO在臉書「爆廢公社」發文表示，「蠻厲害的，還可以賣4個」。原來是他最近逛蝦皮購物的時候，發現有一個商品是「剛吃肉羹麵，綁在上面的束口繩」，一條可不便宜，要價300元，不過還是有人買單，從截圖上發現已經賣掉4條了，而且還獲得5星評價。

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事實上，這項產品叫做「邦提圈」，在市面上通常只要不到30元，就可以買到一大包、超過上百條，但該賣家開價一條300元，卻還是有人願意購買，也難怪原PO看了如此傻眼。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲有4個人下單。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

文章曝光後，網友紛紛表示「世界上就是很多真盤子跟假盤子」、「哈哈！居然還5顆星」、「什麼都能賣，什麼都不奇怪」、「我可以要花枝羹的嗎」、「還有看過賣橡皮筋的」、「還看到有人賣用過沒電的乾電池，還很多人買」、「束口繩比肉羹麵還貴，有沒有搞錯」、「請問是正肉羹的嗎？如果土魠魚羹就不用了，謝謝」、「吃完麵都會留起來啊！我有很多，那我也可以賣嗎」、「這也可以？吃陽春麵和喝貢丸湯的開始收集起來」。

但也有內行人指出，「這個是利用蝦皮洗金流，實際上是出其他的『貨品』」、「賣A出B，水很深」、「賣的不是束口繩，但下單的是這個賣場，老套路了」、「這是專屬賣場啦！隨便掛圖片上去賣，實際出貨內容物不是這個」、「可能是在賣違禁品，這只是幌子，會下單的就知道是賣什麼」、「給買家另外下單的地方+1，其實是賣其他東西喔」、「我就買過二手衣服，賣家也是叫我去蝦皮下單，結果打開是一本書的頁面，很多這種的」。

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