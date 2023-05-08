　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

親友欠債千萬幫作保…他慘遭「剁刀砍斷雙掌」丟包！　身分曝光

記者高堂堯、戴若涵／南投報導

南投縣埔里鎮6日凌晨發生一起斷掌案！一名40多歲柯姓男子雙手手掌遭人砍斷，人則是丟包台中榮總埔里分院急診室外，經緊急搶救後，無生命危險。警循線逮回涉案8人，其中7人法院已裁准羈押。據了解，從事酒類生意的柯男疑似是為親友作保，才會捲入金錢糾紛。

▲南投斷掌案，柯男疑似為親友作保，慘遭追債報復。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投斷掌案，柯男疑似為親友作保，慘遭追債報復。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

醫院指出，柯男6日清晨約5點許，被不明人士載至中榮埔里分院急診室門口，發現為雙側手掌截肢，急診人員立即予緊急處理，並連絡家屬到場，經緊急處置後轉送臺中榮總治療。

▲南投斷掌案，柯男疑似為親友作保，慘遭追債報復。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

警方獲報展開偵辦，初步了解，柯男疑似與他人有債務糾紛，遭押往山區凌虐，並使用剁刀砍斷雙掌，斷掌則被丟置國姓與台中交界的公路橋下，但因近日大雨，斷肢尋不回，柯男將終身殘疾。至於涉案8名嫌犯則陸續到案，其中7人被移送地檢署，檢方依重傷害、妨害自由等罪嫌向法院聲押獲准。

據了解，柯男從事酒類生意，疑似幫在外欠債上千萬元的親友作保，後因親友躲債神隱，他慘遭債主盯上，6日凌晨行經埔里西安路、牛眠橋頭一帶停等紅燈時，遭攔車強押帶到郊區凌虐，剁斷雙掌後丟包急診室門口，但詳細犯嫌犯案動機及事發經過，仍有待警方進一步調查釐清。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
分手不爽…警狂PO前女友私密照
快訊／秦綾謙懷孕3個月！　廖科溢「終於可以說」
妻女牽手走斑馬線遭撞1死1重傷　死者父：一定替女兒討公道！
快訊／爭鮮認了賣「藍眼淚壽司」！　供應商發聲明
碩士開班教性愛「親自示範」挨告　無罪理由曝光
獨／詐團臥底貪警超闊綽！　派出所尾牙也辦在五星級酒店
快訊／爭鮮爆「螢光蝦壽司」　北市衛生局要查
車內放50萬停新竹巨城被偷！3千台車怎挑　網曝VIP關鍵密碼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／故宮接恐嚇信！南北院區放5顆遙控炸彈　偵爆犬到場戒備

妻女牽手走斑馬線遭撞1死1重傷　死者父：一定替女兒討公道！

短裙小姐姐闖紅燈！酒測一直含著吹不出來　第4次成功解鎖慘了

碩士開班教性愛「親自示範」挨告　無罪理由曝！但影片PO網有事

獨／詐團臥底貪警超闊綽！派出所尾牙也辦在萬豪　以為他是富家子

老師傅也不解！13台室外機整排掉落　他曝「鐵架可扛10噸」

分手不爽…警狂PO前女友肉照！喊「D奶淫蕩嬌娃」：需要男人關愛

車內放50萬停新竹巨城被偷！3000台車怎麼挑？網曝VIP關鍵密碼

剁刀「砍斷他雙掌」丟橋下！外套捆手止血　犯嫌冷喊：下手比較快

神奇！東港王船船舵刻意多做2吋　師傅被託夢「很緊怎麼駛」

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

台74特斯拉自撞斷兩截！驚悚瞬間影片曝...2年輕男酒駕慘死

《特務家族》張赫.張娜拉再變夫妻　他剃眉、下跪...她也藏祕密

星宇遇成田怪風機上視角　4度重飛猛晃乘客尖叫

星宇害客夜宿機場賠禮盒　含一盒鳳梨酥＋延誤證明

快訊／故宮接恐嚇信！南北院區放5顆遙控炸彈　偵爆犬到場戒備

妻女牽手走斑馬線遭撞1死1重傷　死者父：一定替女兒討公道！

短裙小姐姐闖紅燈！酒測一直含著吹不出來　第4次成功解鎖慘了

碩士開班教性愛「親自示範」挨告　無罪理由曝！但影片PO網有事

獨／詐團臥底貪警超闊綽！派出所尾牙也辦在萬豪　以為他是富家子

老師傅也不解！13台室外機整排掉落　他曝「鐵架可扛10噸」

分手不爽…警狂PO前女友肉照！喊「D奶淫蕩嬌娃」：需要男人關愛

車內放50萬停新竹巨城被偷！3000台車怎麼挑？網曝VIP關鍵密碼

剁刀「砍斷他雙掌」丟橋下！外套捆手止血　犯嫌冷喊：下手比較快

神奇！東港王船船舵刻意多做2吋　師傅被託夢「很緊怎麼駛」

快訊／故宮接恐嚇信！南北院區放5顆遙控炸彈　偵爆犬到場戒備

賓士「AMG GT 4門轎跑」新年式小美容亮相　增標配、車色外型更兇

台灣機車4月「大減2萬台」！三陽奪12連冠、光陽拿下基隆機車計畫

秦綾謙懷孕3個月！　廖科溢甩劈腿風波「終於可以說」：老婆辛苦了

邀14位藍委出席「挺郭夜宴」　宣明智不認國民黨內定侯友宜

基隆推滷肉飯大胃王比賽　副市長邱佩琳：打造城市美食文化

KKday母親節優惠！飯店每晚1933起送早餐　到台南、基隆野餐329起

妻女牽手走斑馬線遭撞1死1重傷　死者父：一定替女兒討公道！

銀髮族培養第2專長　中華醫大開辦料理培訓班、西點麵包製作班

鳳小岳太帥「連五月天瑪莎都被電到」　當場逼出真面目「腳踏兩條船」

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

社會熱門新聞

即／13台冷氣室外機整排掉落　台中10汽機車慘挨砸

保全騙女主委上床6次　驚見她找上門嚇傻

孕婦開車左轉猛撞母女　3歲女童送醫搶救不治

疑金錢糾紛…他遭砍斷雙掌丟包急診！斷掌扔橋下找不回

辣人妻健身巧遇鄰居！開房3小時下場慘了

才跟酷炫敬酒！特斯拉男嗨完酒駕亡

心痛搶救畫面曝！媽媽卡車底...3歲女癱倒血泊亡

畫面曝！母女過馬路遭猛撞　3歲女童被輾過慘死

心痛畫面曝！刺青爸狂甩5月嬰巴掌「哭X小」

當保人慘遭「砍斷雙掌」丟包！　他身分曝光

拍螢火蟲驚見半截人形！攝影師：2年前同地點看到阿飄

台中特斯拉自撞2死　相驗結果曝

即／清水貨櫃場司機遭堆高機輾斷雙腳！送醫不治

南投男「雙掌遭砍斷」丟包急診！7嫌裁定羈押

更多熱門

相關新聞

剁刀砍他雙掌丟橋下！犯嫌冷喊：下手比較快

剁刀砍他雙掌丟橋下！犯嫌冷喊：下手比較快

南投縣埔里鎮6日凌晨發生一起斷掌案！一名40多歲柯姓男子雙手手掌遭人使用剁刀砍斷，人則是丟包台中榮總埔里分院急診室外，經緊急搶救後，無生命危險。警循線逮回涉案8人，其中7人法院已裁准羈押。兄嫌到案後供稱，使用剁刀比較利、下手比較快，所以才挑選這種刀犯案。

即／德東飆車王改口拒認罪！冤魂親友淚灑法庭　他頭戴黑面罩落跑

即／德東飆車王改口拒認罪！冤魂親友淚灑法庭　他頭戴黑面罩落跑

台中議會灑灑假鈔！購物節經費藍綠吵翻天

台中議會灑灑假鈔！購物節經費藍綠吵翻天

畫面曝！母女過馬路遭猛撞　3歲女童被輾過慘死

畫面曝！母女過馬路遭猛撞　3歲女童被輾過慘死

雲林「9人球棒隊」暴力討債　法院公然堵人噴紅漆

雲林「9人球棒隊」暴力討債　法院公然堵人噴紅漆

關鍵字：

南投斷掌羈押醫院丟包急診室金錢糾紛保人酒商影音

讀者迴響

熱門新聞

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

網賣「運屍袋」694人下單了！買家曝真實用途

挖呀挖老師6大黑料真相起底！曝已請假避風頭

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

即／13台冷氣室外機整排掉落　台中10汽機車慘挨砸

保全騙女主委上床6次　驚見她找上門嚇傻

尹恩惠無私公開急速健康減肥法

不只星宇航空！　怪風「全體降落失敗」影片曝

孕婦開車左轉猛撞母女　3歲女童送醫搶救不治

大樂透飆4.3億！財運最好4星座4生肖

疑金錢糾紛…他遭砍斷雙掌丟包急診！斷掌扔橋下找不回

她挺星宇開轟：國人旅遊水準有夠低級

辣人妻健身巧遇鄰居！開房3小時下場慘了

王思佳陷假包連環爆「賴薇如7字發聲了」！11年恩怨被挖

王思佳又爆香奈兒假包疑雲！《女大》節目緊急再發聲

更多

最夯影音

更多
網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購
王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面