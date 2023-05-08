親友欠債千萬幫作保…他慘遭「剁刀砍斷雙掌」丟包！　身分曝光

記者高堂堯、戴若涵／南投報導

南投縣埔里鎮6日凌晨發生一起斷掌案！一名40多歲柯姓男子雙手手掌遭人砍斷，人則是丟包台中榮總埔里分院急診室外，經緊急搶救後，無生命危險。警循線逮回涉案8人，其中7人法院已裁准羈押。據了解，從事酒類生意的柯男疑似是為親友作保，才會捲入金錢糾紛。

▲南投斷掌案，柯男疑似為親友作保，慘遭追債報復。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

醫院指出，柯男6日清晨約5點許，被不明人士載至中榮埔里分院急診室門口，發現為雙側手掌截肢，急診人員立即予緊急處理，並連絡家屬到場，經緊急處置後轉送臺中榮總治療。

警方獲報展開偵辦，初步了解，柯男疑似與他人有債務糾紛，遭押往山區凌虐，並使用剁刀砍斷雙掌，斷掌則被丟置國姓與台中交界的公路橋下，但因近日大雨，斷肢尋不回，柯男將終身殘疾。至於涉案8名嫌犯則陸續到案，其中7人被移送地檢署，檢方依重傷害、妨害自由等罪嫌向法院聲押獲准。

據了解，柯男從事酒類生意，疑似幫在外欠債上千萬元的親友作保，後因親友躲債神隱，他慘遭債主盯上，6日凌晨行經埔里西安路、牛眠橋頭一帶停等紅燈時，遭攔車強押帶到郊區凌虐，剁斷雙掌後丟包急診室門口，但詳細犯嫌犯案動機及事發經過，仍有待警方進一步調查釐清。