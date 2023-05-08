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南投酒商遭剁雙掌　高大成曝「江湖規矩」：下次剁腳

▲南投斷掌案，柯男疑似為親友作保，慘遭追債報復。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投斷掌案，柯男疑似為親友作保，慘遭追債報復。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

南投縣埔里鎮一名40多歲柯姓男酒商6日兩隻手掌遭人砍斷，斷掌則被丟到橋下，疑似已被大水沖走，隨後遭丟包到台中榮總埔里分院急診室。對此，法醫高大成表示，剁掌又丟醫院，可見不是想要柯男的命，而是要柯還錢，警告意味較濃，也代表下次不還就會剁腳的可能性。

高大成8日表示，江湖上剁手代表對方的地位不高，出手後也不怕對方報復，再來是有人偷竊不還或欠款不還，先剁手警告，讓他還有工作賺錢的能力，再不還就可能剁腳。

高大成指出，以疼痛指數來看，生產的疼痛指數為10、11度，剁手則是8或9度，且疼痛指數並非看多痛，而是看持續的時間長短；另外，剁手若8小時內找到都可接回，超過12小時或1天，神經就會壞死、血管萎縮，等於無法接回。

▲▼高大成。（圖／記者許權毅攝）

▲法醫高大成。（圖／記者許權毅攝）

據了解，柯男從事酒類生意，疑似幫在外欠債上千萬元的親友作保，後因親友躲債神隱，他慘遭債主盯上，6日凌晨行經埔里西安路、牛眠橋頭一帶停等紅燈時，遭攔車強押帶到郊區凌虐，剁斷雙掌後丟包急診室門口。

南投地檢署指出，警方6日漏夜偵訊，於7日密集訊問10餘小時，訊後認被告曾姓嫌犯等7人涉犯重傷害、妨害自由等罪嫌重大，有勾串共犯、證人、滅證、逃亡的可能性，因此6、7日陸續向台灣南投地方法院聲請羈押。法院分別於7日上午及深夜裁定羈押禁見曾姓嫌犯等7人，另經專案小組於7日晚間拘提蔡姓嫌犯到案，吳檢察官再於8日下午5時許，向法院聲請羈押蔡姓嫌犯。

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