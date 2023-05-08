台南降雨水庫稍有進帳　3座主要水庫蓄水量反少86萬噸

▲台南地區嚴重缺水，7日晚上再度降雨，但雨勢帶來的水庫進帳尚不明顯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地區嚴重缺水，7日晚上再度降雨，雨勢比起上午持續較久，截至8日上午7時許，台南3座主要水庫都有進水，目前合計9517萬噸，比起7日晚上的水庫總蓄水量9602萬噸，反而少了86萬噸，惟水庫蓄水量8日還會陸續有進帳，但尚難緩解台南水庫蓄水量嚴重不足困境。

先前4月有梅雨鋒面通過，全台各地皆有降雨，唯獨台南被跳過，讓網友悲鳴「台南被詛咒了嗎？」，更有網友與市民質疑台南大量種電，太陽能光電板造成降雨減少，氣象局雖否認此一說法，但仍無法讓民眾確信。

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台南地區7日上午8時許開始下雨，直到晚上7時許，水利署的資料，曾文水庫蓄水量僅6.5%、3267萬噸，烏山頭水庫57.62％、4564萬噸，南化水庫19.8％、1771.77萬噸，3座主要水庫蓄水量共9602萬噸，已低於1億萬噸，可說是嚴重缺水。

7日晚上台南地區再度下起陣雨，雨勢比白天更大，截至8日上午7時許，水利署的資料，曾文水庫蓄水量6.45%、3270萬噸，烏山頭水庫56.79％、4498萬噸，南化水庫19.54％、1748萬噸，3座主要水庫蓄水量共9517萬噸，反而少了86萬噸，仍處重缺水困境，惟水庫蓄水量8日還會陸續有進帳，但尚難緩解台南水庫蓄水量嚴重不足困境，期待最近幾天能持續降大雨，一舉解台南旱象之渴。