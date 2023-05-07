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台南上午降雨集水區也有下可惜時間太短　黃偉哲希望增加蓄水量

▲台南地區嚴重缺水，7日上午起終於盼來甘霖解渴，也是至今最大雨勢，市長黃偉哲在臉書PO出降雨訊息，特別指出集水區也有下，但網友不太看好這波雨勢的效果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地區嚴重缺水，7日上午起終於盼來甘霖解渴，也是至今最大雨勢，市長黃偉哲在臉書PO出降雨訊息，特別指出集水區也有下，但網友不太看好這波雨勢的效果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地區嚴重缺水，7日上午起終於盼來甘霖解渴，也是至今最大雨勢，台南市長黃偉哲在臉書PO出降雨訊息，特別指出集水區也有下，但網友不太看好這波雨勢的效果，因降雨時間並不長，希望天公作美，能持續降雨，以緩解台南水庫蓄水量嚴重不足困境。

▲台南地區嚴重缺水，7日上午起終於盼來甘霖解渴，也是至今最大雨勢，市長黃偉哲在臉書PO出降雨訊息，特別指出集水區也有下，但網友不太看好這波雨勢的效果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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先前4月有梅雨鋒面通過，全台各地皆有降雨，唯獨台南被跳過，讓網友悲鳴「台南被詛咒了嗎？」，更有網友與市民質疑台南大量種電，太陽能光電板造成降雨減少，氣象局雖否認此一說法，但仍無法讓民眾確信。

▲台南地區嚴重缺水，7日上午起終於盼來甘霖解渴，也是至今最大雨勢，市長黃偉哲在臉書PO出降雨訊息，特別指出集水區也有下，但網友不太看好這波雨勢的效果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地區7日上午8時許開始下雨，直到晚上7時許，水利署的資料，曾文水庫蓄水量僅6.5%、3267萬噸，烏山頭水庫57.62％、4564萬噸，南化水庫19.8％、1771.77萬噸，3座主要水庫蓄水量共8008萬噸，已低於1億萬噸，可說是嚴重缺水。

▲台南地區嚴重缺水，7日上午起終於盼來甘霖解渴，也是至今最大雨勢，市長黃偉哲在臉書PO出降雨訊息，特別指出集水區也有下，但網友不太看好這波雨勢的效果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

統計7日0時至11時30分止，台南本市降雨量如下：最大日雨量：七股區45.0毫米、佳里區34.5毫米；最大時雨量：七股區19.5毫米、白河區18.5毫米；最大10分鐘雨量：七股區15.0毫米、佳里區9.5毫米。台灣海峽對流系統持續移入，整體降雨帶逐漸南壓，溪北沿海六區、新營鹽水六區、白河、東山等區雨勢趨緩，時雨量降至10-20毫米間，新市善化七區、永華六區、永康仁德五區雨勢加大，時雨量可能達到20-40毫米，預估雨勢較大時間將持續至13時左右，不過7日的降雨，需8日上午才獲得知水庫的進帳，台南市長黃偉哲與市民均期盼能增加一點水庫蓄水量。

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