高雄男騎車到台南娃娃機店偷「喬巴公仔」　3個賤賣1200元

▲40歲高市楊姓男子，高雄專程騎著機車前來台南市武聖夜市娃娃機台，竊取價值9千元的喬巴公仔，警方據報以車追人，傳喚他到案送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

40歲高市楊姓男子，3月25日夜間從高雄專程騎著機車前來台南市武聖夜市遊玩，逛完夜市發現路旁之娃娃機台無人看顧，於26日凌晨1時許竊取3件共價值9千元的日本動漫「喬巴公仔」後騎機車離開，市警二分局據報以車追人，傳喚他到案說明，全案依竊盜罪嫌送辦。

二分局指出，楊男先將外套脫下放於機車，並載著帽子、口罩逐一翻看娃娃機台上之物品，東挑西選後將3件日本動漫之喬巴公仔（價值新台幣9千元）取下後騎乘機車離開。薛姓被害之機台主4月底清點發現並報警處理。

二分局長樂派出所警員鄭志言，勘驗近1個月之店內監視器，並以犯嫌離開時段逐一來調閱周邊道路監視器，從其褲子及拖鞋等特徵掌握所騎乘涉案車輛續以車追人，於5月6日下午通知楊嫌到案說明。

警方查出，楊嫌疑因之前在高雄同樣涉及娃娃機台物品竊案為警送辦，恐再犯案遭認出，竟刻意騎乘機車近40公里，遠從高雄鳳山區跑到台南市北區武聖路之娃娃機台店犯案。警方於5月6日通知楊嫌到案說明，調查中也獲知3件娃娃公仔被他以1200元之低價於網路上賣掉，全案調查後依涉嫌竊盜罪嫌送辦。

第二分局表示，犯嫌行竊手法熟練，且遠從高雄至台南犯案，經研判可能以此手法另涉其他案件，也籲請商家或民眾如有相關線索，均可與二分局長樂派出所來聯繫(06-222-2422)。