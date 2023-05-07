首波鋒面炸出千萬噸雨水！全台喝最飽水庫曝　水利署：期待明天繼續

▲此次鋒面讓中部水庫進帳許多水資源，南部水庫相對有限。（圖／水利署）



文／中央社

梅雨季首波鋒面到來，經濟部水利署統計昨天到今天傍晚5時，預估總降雨效益為1064萬噸水量。水利署表示，這波降雨最主要受益的是中部地區水庫，南部水庫進帳相對有限，盼今天晚間、明天降雨可以再挹注。

中央氣象局今天上午更新大雨特報，由於鋒面影響，易有短延時強降雨，今天苗栗到彰化、南投、嘉義、台南、金門、澎湖地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。台南、高雄今天雖然也有降雨，但降雨時間不長。

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經濟部水利署統計昨天上午7時到今天傍晚5時各主要水庫累計降雨量，預估總降雨效益為1064萬噸水量。

▲▼這波降雨最大受益的是中部水庫，南部水庫進帳相對有限。（圖／ETtoday資料照）



經濟部水利署發言人王藝峰告訴中央社記者，這2天降雨主要貢獻在中部地區的水庫，最主要是中部地區的日月潭水庫、德基水庫、鯉魚潭水庫等受惠，約占整體近7成，南部地區下雨雖然有些許助益，但仍相對有限。

王藝峰表示，南部地區把握今天上下午都有進行人工增雨，希望增加降雨，氣象局也預估降雨會到明天，因此還是期待今天晚上到明天的降雨可以對南部水庫有所挹注。

根據水利署網站水庫即時資訊，南部水庫水情仍相對嚴峻，烏山頭水庫蓄水率57%、牡丹水庫38%、南化水庫20%，曾文水庫僅約6%。

根據水利署網站資訊，目前台南市、高雄市為「減量供水」橙燈；新竹縣市、台中市及彰化縣北部地區、嘉義縣市為「減壓供水」黃燈；苗栗縣為「水情提醒」綠燈；其餘縣市為「水情正常」藍燈。