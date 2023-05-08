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快訊／反《選罷法》修法　陳水扁「突襲」宣布：今首北上受訪

▲▼前總統陳水扁5/2走上凱道行使憲法請願權，希望關注選罷法修正草案對輕判、給緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告，思考是否有必要褫奪參政權終身的違憲爭議問題。隨後並到行政院遞交請願書，也拜會立法院民進黨、民眾黨及時力黨團，希望得到支持。（圖／記者湯興漢攝）

▲前總統陳水扁宣布他今天將再次北上「首度受訪」。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞，其父前總統陳水扁日前大動作北上向總統府、行政院、立法院黨團陳情，質疑《公職人員選舉罷免法》草案限制曾觸犯《洗錢防制法》者終身不得參選，不僅無視更生保護，還違反比例原則，引發輿論熱議。陳水扁8日上午7點多突然透過訊息宣布，上午10點將親自參與「新台灣國策智庫」舉辦的研討會，將是「阿扁的第一次參與採訪」。

立法院內政委員會4月中旬初審《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，朝野立委對於曾犯《洗錢防制法》經有罪判決確定者，終身不得參選的修法內容未達共識，相關條文均保留，仍需經朝野協商；倘若最終修法納入規範，陳致中將無法再參選，被外界評為「陳致中條款」。

由陳致中擔任執行長的新台灣國策智庫明天上午10點將舉行「公職人員選罷法第26條修法爭議」研討會，包括台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍、開南大學法律系前主任張正修、律師江榮祥、知名公法學者朱武獻、真理大學法律系教授吳景欽、淡江大學公行系助理教授涂予尹、真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫等學者均將與會。

陳水扁稍早也突然透過訊息宣布，他將在今天上午10點記者會「第一次參與採訪」，研討會主題將涵蓋此次修法爭議，例如罪刑法定、不溯既往、比例原則等憲政爭議與基本人權。

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