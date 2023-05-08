50萬俄軍有2大優勢　烏克蘭防長：反攻可能讓大家失望

▲烏克蘭東部巴赫姆特前線烏軍。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

烏克蘭過去15個月來的戰場表現超乎世界預期，如今伴隨反攻時機到來，外界無不對烏軍抱有厚望。不過，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）接受外媒專訪時坦言，反攻未必能如外界宣傳，可能被高估，因為俄羅斯目前在前線有地理及人數優勢。

根據《華盛頓郵報》報導，列茲尼科夫上週受訪時說，全世界對烏軍反攻的期待過高，「大多數人都在等待一件大事」，但實際結果可能導致「情緒上的失望」。

列茲尼科夫表示，西方援助武器和培訓讓反攻變得可能，烏軍也試圖收復失土，以證明它值得支持，然而進攻行動往往需要壓倒性的優勢，加上俄軍在1448公里長的前線挖掘大量戰壕及防禦工事，反攻成果將難以預料。

▲烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）。（圖／路透）

有些人擔心，如果烏克蘭的反攻成果不足以滿足外界期望，可能失去軍事援助，或被迫與莫斯科談判。可一旦談判，俄羅斯肯定會提出有關主權或領土的要求，這是烏方不能接受的。

總統澤倫斯基告訴《華盛頓郵報》：「老實說，我相信我們在戰場上取得愈多勝利，就會有愈多人相信我們，這意味著我們將得到更多幫助」。

最初烏軍粉碎了俄羅斯佔領基輔的企圖，去年秋天更成功在哈爾科夫逆襲，短短10天內收復了6000平方公里的失土，所以盟友們都期望烏軍這次能複製先前的成功經驗，以鼓舞軍民士氣，並爭取更多軍事援助。

▲列茲尼科夫坦言，烏軍反攻戰果不一定能達到外界期望。（示意圖／達志影像／美聯社）

列茲尼科夫說，「我無法斷言收復多少失土算是成功，10公里、30公里、100公里還是200公里？」因為在先前的反攻中，烏軍擁有地理優勢，藉此發動奇襲，不僅讓哈爾科夫的俄軍不戰而逃，也讓赫爾松的俄軍難以維持補給，可如今俄軍擁有地理優勢，還有人數優勢。

列茲尼科夫估計，目前有約50萬俄軍將矛頭對準烏克蘭，其中30萬人駐紮在烏克蘭境內。