　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

50萬俄軍有2大優勢　烏克蘭防長：反攻可能讓大家失望

▲▼烏克蘭東部巴赫姆特前線烏軍。（圖／路透）

▲烏克蘭東部巴赫姆特前線烏軍。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

烏克蘭過去15個月來的戰場表現超乎世界預期，如今伴隨反攻時機到來，外界無不對烏軍抱有厚望。不過，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）接受外媒專訪時坦言，反攻未必能如外界宣傳，可能被高估，因為俄羅斯目前在前線有地理及人數優勢。

根據《華盛頓郵報》報導，列茲尼科夫上週受訪時說，全世界對烏軍反攻的期待過高，「大多數人都在等待一件大事」，但實際結果可能導致「情緒上的失望」。

列茲尼科夫表示，西方援助武器和培訓讓反攻變得可能，烏軍也試圖收復失土，以證明它值得支持，然而進攻行動往往需要壓倒性的優勢，加上俄軍在1448公里長的前線挖掘大量戰壕及防禦工事，反攻成果將難以預料。

▲▼ 烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）。（圖／路透）

▲烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）。（圖／路透）

有些人擔心，如果烏克蘭的反攻成果不足以滿足外界期望，可能失去軍事援助，或被迫與莫斯科談判。可一旦談判，俄羅斯肯定會提出有關主權或領土的要求，這是烏方不能接受的。

總統澤倫斯基告訴《華盛頓郵報》：「老實說，我相信我們在戰場上取得愈多勝利，就會有愈多人相信我們，這意味著我們將得到更多幫助」。

最初烏軍粉碎了俄羅斯佔領基輔的企圖，去年秋天更成功在哈爾科夫逆襲，短短10天內收復了6000平方公里的失土，所以盟友們都期望烏軍這次能複製先前的成功經驗，以鼓舞軍民士氣，並爭取更多軍事援助。

▲▼ 烏克蘭軍隊,烏軍。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲列茲尼科夫坦言，烏軍反攻戰果不一定能達到外界期望。（示意圖／達志影像／美聯社）

列茲尼科夫說，「我無法斷言收復多少失土算是成功，10公里、30公里、100公里還是200公里？」因為在先前的反攻中，烏軍擁有地理優勢，藉此發動奇襲，不僅讓哈爾科夫的俄軍不戰而逃，也讓赫爾松的俄軍難以維持補給，可如今俄軍擁有地理優勢，還有人數優勢。

列茲尼科夫估計，目前有約50萬俄軍將矛頭對準烏克蘭，其中30萬人駐紮在烏克蘭境內。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
股民笑出來！泰山發布重訊「每股配4元」
辣人妻健身巧遇「鄰居鮮肉」！　開房3小時下場慘了
郭台銘上台沉默2分鐘說不出話！　郭子乾三度救場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

50萬俄軍有2大優勢　烏克蘭防長：反攻可能讓大家失望

瓦格納頭子大轉彎「不撤軍」巴赫姆特　俄羅斯答應給彈藥

日韓元首聯合記者會！岸田對歷史「深感心痛」　尹錫悅曝未來動向

日韓兩國元首展開會談！尹錫悅破例辦「歡迎儀式」　慰問石川縣強震

民主剛果洪水土石流肆虐　增至逾200死

俄羅斯勝利日閱兵將登場　莫斯科官員：緊張情緒前所未見

辣模獻吻查爾斯「竟是圈套」　44年前海灘香豔一幕讓她紅了

秘魯金礦失火　恐有27名礦工死亡

成田怪風不只星宇受害！飛機落地失去平衡　「單靠左輪」滑7秒

誤闖叢林受困　她竟靠「1瓶酒加棒棒糖」苦撐5天奇蹟獲救

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

台74特斯拉自撞斷兩截！驚悚瞬間影片曝...2年輕男酒駕慘死

星宇害客夜宿機場賠禮盒　含一盒鳳梨酥＋延誤證明

星宇遇成田怪風機上視角　4度重飛猛晃乘客尖叫

台74電動車自撞斷2截　2年輕男酒駕...搶救不治

趙小僑愛女「典典寶寶」初次游泳！　穿比基尼玩水...要被融化惹＞＜

50萬俄軍有2大優勢　烏克蘭防長：反攻可能讓大家失望

瓦格納頭子大轉彎「不撤軍」巴赫姆特　俄羅斯答應給彈藥

日韓元首聯合記者會！岸田對歷史「深感心痛」　尹錫悅曝未來動向

日韓兩國元首展開會談！尹錫悅破例辦「歡迎儀式」　慰問石川縣強震

民主剛果洪水土石流肆虐　增至逾200死

俄羅斯勝利日閱兵將登場　莫斯科官員：緊張情緒前所未見

辣模獻吻查爾斯「竟是圈套」　44年前海灘香豔一幕讓她紅了

秘魯金礦失火　恐有27名礦工死亡

成田怪風不只星宇受害！飛機落地失去平衡　「單靠左輪」滑7秒

誤闖叢林受困　她竟靠「1瓶酒加棒棒糖」苦撐5天奇蹟獲救

50萬俄軍有2大優勢　烏克蘭防長：反攻可能讓大家失望

換季敏感不適？營養師：改變「9個生活習慣」，肌膚不再鬧情緒

野生彭于晏現身天母遛狗！她秒變迷妹嗨喊「要瘋了」　1舉動被讚翻

壯壯床頭櫃被搜出保險套！　臉瞬間漲紅急解釋「真正用途」

新人女團出道就遭封殺！疑與「本月少女舊東家」有關　公司聲明藏玄機

【進擊的巨人展 FINAL快閃店】台中登場...「初夏動漫祭」與團結Band同樂

吳慷仁被認出「路人口氣不一樣了」　吐近2年變化：不喜明星稱號

解救航海危機！「海底救援專家」與大海拼搏30年　碼頭也靠他守護

暑假唯一基隆港出發　歌詩達莎倫娜號4,900元起

玩轉日韓新選擇！享受莎倫娜號奢華假期

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

國際熱門新聞

割包皮被燒掉GG！他慘當變性實驗品　結局超悲傷

成田怪風不只星宇受害！飛機落地秒失去平衡

英王加冕死神現身畫面瘋傳　真實身分曝

烏克蘭防長：反攻可能讓大家失望

俄承諾給彈藥　瓦格納不撤軍了

星宇遇成田宵禁！全日第2大機場卻有宵禁原因曝

2雄獅狂奔「頭錘小客車」車子瞬間撞凹

新郎愛上「新娘親妹」拒結婚！婚禮喊卡

廁所傳惡臭！竟是房子後巷被藏腐屍

俄軍投「致命白磷」轟炸巴赫姆特畫面曝！

鸚鵡狂噴鹹濕對話　人妻一聽綠炸

220kg麵條被倒掉　河邊炸出密麻條狀

澳交換生「虛弱躺病床」說話了

巴菲特形容「AI就像原子彈」

更多熱門

相關新聞

俄勝利日閱兵在即　莫斯科瀰漫緊張情緒

俄勝利日閱兵在即　莫斯科瀰漫緊張情緒

俄羅斯勝利日閱兵9日將登場，屆時總統普丁會現身紅場發表談話。然而過去一周俄羅斯歷經無人機襲擊克里姆林宮等事件，莫斯科市長辦公室一名職員透露，如今莫斯科出現一股前所未見的緊張情緒。

「俄主戰派作家」座車被炸翻1死1傷

「俄主戰派作家」座車被炸翻1死1傷

俄軍投「致命白磷」轟炸巴赫姆特畫面曝！

俄軍投「致命白磷」轟炸巴赫姆特畫面曝！

瓦格納稱將撤離巴赫姆特　要求車臣軍隊接手陣地

瓦格納稱將撤離巴赫姆特　要求車臣軍隊接手陣地

烏軍：愛國者成功攔截俄匕首極音速飛彈

烏軍：愛國者成功攔截俄匕首極音速飛彈

關鍵字：

烏克蘭反攻俄羅斯烏俄戰爭俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

尹恩惠無私公開急速健康減肥法

泌尿醫揭「完美交合時間」！嘆：2分鐘真的太短了

才跟百萬網紅敬酒！特斯拉車主「夜店嗨完酒駕亡」

即／大雷雨夜襲　4縣市大雨警戒

星宇航空延誤！賠償禮盒內容曝

獨／網質疑王思佳6疑點！精品業者解密了

泰山每股擬配4元　股利總額近20億

律師：星宇「沒犯錯空間」卻賭了！

郭台銘上台沉默2分鐘　郭子乾三度救場

即／郭台銘深夜曝心聲

華航林依晨曝「機場露營」畫面：星宇真的沒辦法了

雨彈炸4縣市！彭啟明曝整坨水氣將襲台

張國煒飛日道歉！黃揚明點出3大公關危機

蔡健雅「被1事嚴重干擾」中斷演出！　突鞠躬道歉：對不起大家

醫警告「1種蛋白質」吃多會腎衰竭！

更多

最夯影音

更多
王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代
網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面