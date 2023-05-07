「俄主戰派作家」座車被炸翻1死1傷　莫斯科又控美烏是凶手

▲俄國主戰派作家普里列平座車爆炸。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

47歲俄國主戰派作家普里列平（Zakhar Prilepin）6日遇上座車爆炸事件，司機不幸當場身亡，他也身受重傷送醫救治。莫斯科指控，烏克蘭及美國為首的西方國家就是凶手，而他們3天前才指控基輔對克里姆林宮發動無人機空襲，目的就是為了暗殺普丁。

▲普里列平熱衷支持烏克蘭戰爭。



普里列平是知名俄羅斯民族主義作家，也曾擔任國家杜馬議員，非常熱衷支持對烏克蘭的戰爭，在Telegram、YouTube及個人網站有逾30萬人追蹤。他曾投入俄軍2014年起在烏東頓巴斯的戰爭，並且領導一支軍事單位，2019年受訪時還吹噓部隊「殺死很多人」，「沒有一個戰場指揮官擁有過像我這樣的成績」。

根據俄羅斯聯邦偵查委員會，這起爆炸案發生在莫斯科以東400公里的下諾夫哥羅德州（Nizny Novgorod），現場畫面顯示一輛白色奧迪翻倒在樹林裡，附近還有一個大坑洞，四周散落金屬殘骸。州長尼基京（Gleb Nikitin）表示，普里列平的手術很成功，但目前仍須注射鎮靜劑。

俄國當局形容此案是恐怖主義行動，並稱已經逮捕嫌犯佩爾米亞科夫（Alexander Permyakov），「在偵訊過程中，他提供證詞表明自己依照烏克蘭特種部隊的指示行動。」俄國官媒塔斯社（TASS）則引述安全部門消息報導，嫌犯是「土生土長的烏克蘭人」，過去曾因暴力搶劫而被定罪。

俄羅斯外交部發布聲明譴責，「這次和其他次恐怖行動的責任不僅在於烏克蘭當局，也在他們的西方贊助人身上，最首要的就是美國。」內文還指出，華府沒有譴責攻擊事件，已經「自我暴露」。

烏克蘭國家安全局（SBU）按照慣例既不證實也不否認涉案。總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）則指控莫斯科自導自演，「大家都明白，這全是一場精心策畫的表演。」白宮、五角大廈及美國國務院則尚未回應。

另據BBC報導，一個由烏克蘭及克里米亞韃靼人組成的政黨Atesh似乎宣稱犯案，他們在Telegram寫道，「我們感覺他遲早會被炸飛，他不是一個人在車上，但車子底部有個驚喜。」BBC無法核實該組織的說法。

▲俄羅斯參議院圓頂上方出現無人機。（圖／路透）



路透社指出，這是俄國境內第3起針對知名戰爭支持者的炸彈攻擊事件。此前，普丁親信杜金（Alexander Dugin）的女兒達莉亞（Darya Dugina）及知名軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）都被攻擊身亡。此外，莫斯科本周第二度指控基輔代表西方實施恐怖攻擊，而且似乎越來越迫切推動這種論述。

在這次汽車爆炸案的3天前，俄羅斯指控烏克蘭針對克里姆林宮實施無人機空襲，目標是暗殺普丁。克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）沒有提供證據，但稱美國「毫無疑問」是幕後黑手。美國國安發言人科比（John Kirby）表示這是一個「荒謬的說法」，烏克蘭也宣稱與無人機攻擊無關，並指控莫斯科演出整起事件，就是為了讓戰爭升級。