俄軍投「致命白磷」轟炸巴赫姆特畫面曝！秒炸成火海

▲影片中可以看到天空中飄著白色碎片,地面則是火海蔓延。(圖/烏克蘭國防部)

記者王佩翊/編譯

烏克蘭國防部在推特公開了一段最新的無人機拍攝影像,並指控俄軍在巴赫姆特投擲白磷彈藥,企圖摧毀這座城市。從影片中可以看到,滿天都是宛如白色雪花的白磷彈藥,而整座城市瞬間陷入火海,如同人間煉獄一般。目前無法得知這段影片是何時所拍攝的,但是俄軍此前就多次被指控使用這種劇毒的化學藥品作為武器,而在平民區使用白磷則被視為戰爭罪。

根據《每日郵報》報導,烏克蘭國防部6日在推特指出,「沒有足夠的彈藥,但是有足夠的白磷。這些野蠻人(指俄羅斯軍隊)用白磷彈攻擊巴赫姆特無人居住的地區。他們將在地獄中燃燒。」從影片可以看到,天空中飄著白色的物體,地面則是火海,隨著部分白磷彈落地,更不時地發生此起彼落的爆炸。

Not enough shells, but more than enough phosphorus.

Ruscists are shelling unoccupied areas of Bakhmut with incendiary ammunition.

They will burn in Hell.



@SOF_UKR pic.twitter.com/7oqNTumJ34