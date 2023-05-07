俄羅斯勝利日閱兵將登場　莫斯科官員：緊張情緒前所未見

▲俄羅斯多輛軍車、士兵7日出現在莫斯科，前往紅場進行勝利日閱兵彩排。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯勝利日閱兵9日將登場，屆時總統普丁會現身紅場發表談話。然而過去一周俄羅斯歷經無人機襲擊克里姆林宮等事件，莫斯科市長辦公室一名職員透露，如今莫斯科出現一股前所未見的緊張情緒。

衛報報導，莫斯科市長已於3日宣布全市禁飛無人機，只有取得政府機關特別允許才可例外，不只如此，當局也開始干擾GPS訊號，導致計程車在叫車App的顯示位置跑掉，出現在莫斯科河（Moscow River）上。雙筒望遠鏡也已迅速分發至員警手中，以監控是否有無人機。

莫斯科市長辦公室一名職員透露，「這是我從沒見過的緊張情緒，但勝利日必須如期舉行，沒有其他選項。」

就在周五，普丁罕見與安全委員會召開會議討論5月9日勝利日相關準備工作。甚至在無人機襲擊克里姆林宮之前，就有跡象顯示，由於擔憂來自烏克蘭的攻擊，領導層對於慶祝活動感到不安，至少有6個地區取消慶祝活動。

在傳統上，在全國各地舉辦的勝利日閱兵給予克宮展現現代軍事實力的機會。卡內基國際和平基金會成員柯列斯尼可夫（Andrei Kolesnikov）認為，「這對普丁來說是，到現在一年之中最重要的事，透過閱兵，把自己定位成擊敗納粹德國的軍隊的直接繼承者」，這也是他向全國展現自身仍有強大實力以及掌控烏克蘭特別軍事行動的機會。

▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）