搭高鐵被賞巴掌！妹子「拒絕和解」慘吞近900元罰單

▲女子因為搭高鐵發生乘車糾紛，被後座婦人賞了一巴掌，不甘示弱還擊，結果也吞下罰單。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

四川成都日前發生一起高鐵乘車糾紛，一名女子2日搭乘高鐵時與後方婦人發生爭執，雙方進而站起來互罵，期間女子遭打巴掌，同樣不甘示弱反擊，最後雙雙被帶到派出所。不過，女子遭到攻擊才還手，事後拒絕和解，竟然也吞下了200元（人民幣，下同，約新台幣881元）的罰單，讓大陸網友感到相當憤怒。

綜合陸媒報導，這名女子2日獨自搭乘高鐵，後方一共坐了2大3小共5個人，期間孩子不斷玩遊戲，持續踢到她的椅背，於是她氣得回頭制止。

沒想到，這時孩子的母親突然開口喝斥，認為「他只是個孩子」，沒必要這樣責罵，雙方進而發生口角衝突。後來衝突愈演愈烈，孩子的母親突然伸手打巴掌，女子被打得猝不及防，立即也出手還擊，衝突愈演愈烈，這時在一旁乘客的協調下，才終於讓衝突落幕。

▼女子被打後拒絕和解，沒想到也因此吞下了罰單。（示意圖／123RF）



事後2人都被帶到派出所做筆錄，警方認為這種行為構成互毆，因此女子被開了200元（約新台幣881元）罰單、孩子的媽則是被開500元（約新台幣2,213元）罰單。

女子挨罰的情況引起討論，不少大陸網友相當不滿，持續留言抨擊，「為啥給她行政處罰？因為警察想和解。妳不和解那我就給妳也處罰，沒想到姑娘剛了」、「被打了反擊一下情有可原」、「這樣也叫互毆的話，那以後被打了是不是也不能還手？被捅了也不能捅回去」、「阻止對方繼續侵害自己，怎麼就不算正當防衛了？被搧了巴掌，怎麼確認對方不會繼續傷害，反抗難道不是保護自己最好的方式嗎？想不通。」

對此，女子則表示，她拒絕了和解，也不想要補償，只希望對方受到應有的懲罰，至於她也被開罰200元的部分，目前正在提起行政覆議。