鎖定高鐵周邊「專偷安全帽耳機」　至少犯下8竊案...這下慘了

記者林悅／台南報導

台南高鐵台南站區周邊日前發生多起機車安全帽、耳機及手機架竊案，多位機車騎士發現安全帽被竊報案後，卻因沒安全帽可戴無法騎機車返家，還需親友送來安全帽才能解決，歸仁分局據報調閱監視器比對分析，查獲53歲高市陳姓男子涉有重嫌，且陳男利用機車穿梭高雄台南二地作案，藉以逃避查緝。

▲歸仁分局據報調閱監視器比對分析，查獲53歲高市陳姓男子涉有重嫌，起獲失竊安全帽2頂、藍芽耳機2副及手機架4個等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁分局偵查過程中，發現陳嫌每次到達作案現場，都會先徒步蒐尋，並針對高單價安全帽、藍芽耳機及手機架下手行竊，歸仁警分局在掌握陳嫌犯罪事證後，立即向台南地方法院聲請搜索票，27日將陳嫌查緝到案，並起獲失竊安全帽2頂、藍芽耳機2副及手機架4個等證物，初步查出陳嫌至少涉案8件，全案依竊盜罪嫌移請台南地檢署偵辦外，並擴大偵辦中。

歸仁分局長邱顯良表示，機車騎士常圖一時方便將財物隨手副掛於機車上，因而成為竊賊行竊目標，而一旦遭竊也會造成騎士自身不便，因此歸仁分局呼籲，對於安全帽等易遭竊高單價財物，應妥善置放於機車座墊內，避免成為行竊目標，歸仁警方局也會針對好發熱點加強巡邏及偵緝，維護轄區治安平穩及民眾安全。