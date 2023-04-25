陸首條「超級高鐵」上海至杭州段最具優勢　高速飛車時速上看1000公里

▲大陸「高速飛車」模擬動畫。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

根據《鐵道標準設計》期刊文章顯示，中國工程和鐵路研究人員藉由選取當前最具備建設條件的6條示範線進行指標量化比選評價，提出中國示範線優先建設建議。其中，上海至杭州段建造大陸首條超級高鐵最具可行性，這條150公里長的真空隧道將允許磁懸浮列車以高達1000公里的時速行駛。

▲高速飛車採用磁懸浮和低真空技術運行。（圖／CFP）

《央視》報導，由航天科工集團舉辦的「高速飛車」主題科普展23日在北京開展。我國正在研製的「高速飛車」取得新進展，近期完成國內首次全尺寸超導航行試驗，未來運行速度將達到每小時1000公里。

據了解，高速飛車加上超級高鐵線路研究，讓大陸的超級高鐵建設，在早期研發階段取得初探性的進展，不過，超級高鐵仍處於技術研發階段，仍有兼具的技術困難尚待挑戰。

▲大陸「高速飛車」超導航行試驗。（圖／翻攝央視）

在線路研究上，包括北京至石家莊、廣州至深圳和成都至重慶等線路，都具備獨特優勢。項目評估團隊表示，研究超級高鐵時，人口密度、經濟活動和現有交通基礎設施等，都是考量的關鍵因素。上海至杭州的線路由於兩座城市人口密度高，經濟活動活躍，且地勢相對平坦，具有較高的技術可行性，因此被認為具有較強的經濟潛力，被認為是可行性較高的超級高鐵首條線路候選。

至於高速飛車則是結合磁懸浮與低真空技術，完成超高速運行的運輸系統。目前，研究團隊已在山西大同建設起高速飛車全尺寸試驗線，並於近期完成了首次全尺寸超導航行試驗。