　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸首條「超級高鐵」上海至杭州段最具優勢　高速飛車時速上看1000公里

▲大陸「高速飛車」研究及模擬動畫。（圖／翻攝央視）

▲大陸「高速飛車」模擬動畫。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

根據《鐵道標準設計》期刊文章顯示，中國工程和鐵路研究人員藉由選取當前最具備建設條件的6條示範線進行指標量化比選評價，提出中國示範線優先建設建議。其中，上海至杭州段建造大陸首條超級高鐵最具可行性，這條150公里長的真空隧道將允許磁懸浮列車以高達1000公里的時速行駛。

▲高速飛車採用磁懸浮和低真空技術運行。（圖／CFP）

▲高速飛車採用磁懸浮和低真空技術運行。（圖／CFP）

《央視》報導，由航天科工集團舉辦的「高速飛車」主題科普展23日在北京開展。我國正在研製的「高速飛車」取得新進展，近期完成國內首次全尺寸超導航行試驗，未來運行速度將達到每小時1000公里。

據了解，高速飛車加上超級高鐵線路研究，讓大陸的超級高鐵建設，在早期研發階段取得初探性的進展，不過，超級高鐵仍處於技術研發階段，仍有兼具的技術困難尚待挑戰。

▲大陸「高速飛車」研究及模擬動畫。（圖／翻攝央視）

▲大陸「高速飛車」超導航行試驗。（圖／翻攝央視）

在線路研究上，包括北京至石家莊、廣州至深圳和成都至重慶等線路，都具備獨特優勢。項目評估團隊表示，研究超級高鐵時，人口密度、經濟活動和現有交通基礎設施等，都是考量的關鍵因素。上海至杭州的線路由於兩座城市人口密度高，經濟活動活躍，且地勢相對平坦，具有較高的技術可行性，因此被認為具有較強的經濟潛力，被認為是可行性較高的超級高鐵首條線路候選。

至於高速飛車則是結合磁懸浮與低真空技術，完成超高速運行的運輸系統。目前，研究團隊已在山西大同建設起高速飛車全尺寸試驗線，並於近期完成了首次全尺寸超導航行試驗。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／拜登宣布競選「2024總統大選」
下波變天雨區擴大　溫度「狂掉9度」時間曝
女移工命喪台灣　大群朋友奔醫院痛哭：她10月要回家
聯華大火牽涉2產險！　國泰產「1原因」將面臨巨額理賠
木棒捅後門！　詐團「逼豬仔肛交」錄影傳群組
孕媽2屍3命身亡　婆婆哭了：應該是白髮人先走啊
買士林夜市旁豪宅　「10年沒住過」慘賠2418萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

翻監視器驚見「老婆影片」！他報案揪出26歲男要離婚：我很難接受

陸外交部宣布：航空公司29日起不再查驗登機前檢測證明

陸首條「超級高鐵」上海至杭州段最具優勢　高速飛車時速上看1000公里

富士康新事業總部鄭州揭牌　「3＋3」戰略產業打破「出走河南」謠言

陸防長李尚福將到印度出席上合組織會議　邊境衝突以來首次訪印

男百貨跳樓「砸中26歲OL」2人變形臥倒！家屬淚：她剛入職新公司

楊智淵涉分裂國家罪遭起訴　陸委會痛批「製造恐慌」儘速釋放人員

陸飯店搶連假人潮推「一晚435元」睡大廳　含早餐宵夜不可洗澡

中印舉行第18輪軍長級會議　陸官媒讚新德里：展現大國風範

陸駐法使館更正盧沙野言論　PO法文聲明表立場：是他「個人觀點」

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

朋友半夜喝醉睡路邊到下午　他找10hrs：為何不帶手機

小6女「翹課」大甲媽送冷飲　自曝來第5次：有請假啦～

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

婦人騎車闖平交道卡住 太魯閣司機暴怒罵人！

翻監視器驚見「老婆影片」！他報案揪出26歲男要離婚：我很難接受

陸外交部宣布：航空公司29日起不再查驗登機前檢測證明

陸首條「超級高鐵」上海至杭州段最具優勢　高速飛車時速上看1000公里

富士康新事業總部鄭州揭牌　「3＋3」戰略產業打破「出走河南」謠言

陸防長李尚福將到印度出席上合組織會議　邊境衝突以來首次訪印

男百貨跳樓「砸中26歲OL」2人變形臥倒！家屬淚：她剛入職新公司

楊智淵涉分裂國家罪遭起訴　陸委會痛批「製造恐慌」儘速釋放人員

陸飯店搶連假人潮推「一晚435元」睡大廳　含早餐宵夜不可洗澡

中印舉行第18輪軍長級會議　陸官媒讚新德里：展現大國風範

陸駐法使館更正盧沙野言論　PO法文聲明表立場：是他「個人觀點」

慶祝2周年「比YA可免費搭乘一整天」　台中捷運人潮暴增6成

泰山公司派還原資產買賣始末　「依公司內控制度執行」

快訊／拜登宣布競選「2024總統大選」：國家靈魂之戰尚未完成

阿部瑪利亞賀185cm帥爸生日　PO照竟是「日本知名男星」

台積電跌破500、台股暴殺256點　金管會：基本面穩健

愛犬反常狂聞路人！替洗腎主人找到完美捐贈者　機率2200萬分之一

陳曉被「公主抱、揪耳朵」成抖M男　毛曉彤自爆演過他奶奶

槍擊案太囂張！新北警清查191間當鋪　揪出8間違法送裁罰

文彬追悼地「1隻白色蝴蝶徘徊數日」惹淚　粉絲堅信：是他回來了　

把握停火72小時！　英國開始「大規模」撤離在蘇丹公民

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

大陸熱門新聞

人妻獻身校長　換兒就讀明星學校

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

新疆發生特大「地磁暴」　出現絢麗極光

楊智淵被控涉顛覆國家罪　遭陸方批准逮捕

男百貨跳樓砸中26歲OL！家屬淚：她剛入職新公司

養20年兒子非親生！人夫布局7年復仇

男友名字刻在墓碑！　「10年後分手」想清除被拒

螺螄粉爆紅之謎揭曉！「身價」達2600億

保時捷拆車牌違停　遭丟垃圾制裁

正妹業務喊「試車送口交」　肉體換業績

妹子後座「上車」男友！司機凍未條變「4P大戰」

MINI捲辱華風波　陸企業下令開BMW員工換車

東南大學院長工作群傳私密肉照　300多人全已讀

更多熱門

相關新聞

台鐵7工地設「電子輔助瞭望員」 列車接近就警報！明年擴大實施

台鐵7工地設「電子輔助瞭望員」 列車接近就警報！明年擴大實施

2021年4月2日台鐵一列太魯閣號撞上落軌的工程車，奪走49條人命，台鐵推動工地安全改革，其中包括引進「電子輔助瞭望員」，在工地前方800公尺設置偵測感應及警示設備，增加22秒反應時間，搭配人工瞭望把關安全，目前已有7處試辦，預計明年上半年可望擴大其他工地使用。

男百貨跳樓砸中26歲OL！家屬淚：她剛入職新公司

男百貨跳樓砸中26歲OL！家屬淚：她剛入職新公司

熟客買22元包子竟支付84萬！早餐店老闆嚇傻

熟客買22元包子竟支付84萬！早餐店老闆嚇傻

爬火車自拍！觸高壓電　少年全身燒傷亡

爬火車自拍！觸高壓電　少年全身燒傷亡

愛地球！高鐵4/21「植樹贈苗」

愛地球！高鐵4/21「植樹贈苗」

關鍵字：

超級高鐵高鐵上海杭州真空磁懸浮列車

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南父女搶廁所　79歲爸持拐杖爆頭殺女

鄭人碩爆分手小薰「近況曝光」

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

快訊／能高縱走失聯　美籍女教授尋獲「已屍僵」

人妻獻身校長　換兒就讀明星學校

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

即／白色賓士男屍身分曝　明仁會貼身保鑣年僅24歲

獨／純女校又少一所！北市達人女中「首招男生」

加拿大22歲演員想變BTS智旻　整形整到死

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

聯華食品大火已7人亡　躲2冷凍庫成鐵棺材

即／彰化聯華食品廠大火！「7無生命跡象」3受困

7-11新門市有均一價專區、果汁吧

曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文

台灣TOYOTA小改款Altis價格曝光

更多

最夯影音

更多
兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題
趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面