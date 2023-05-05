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跳電害號誌異常！高鐵站擠爆旅客　延誤恐逾1小時「退費規定曝」

▲▼高鐵列車,高鐵,高鐵搭車,高鐵人潮,高鐵車票。（圖／記者賴文萱攝）

▲高鐵號誌異常晚間18時許修復，列車延誤超過1小時可全額退費。（資料圖／記者賴文萱攝）

記者李姿慧／台北報導

疑似受台電跳電影響，高鐵今下午傳出電力系統跳電，造成南港到板橋間號誌系統異常，區間內6列車一度暫停，由於正逢下班時間，也影響其他列車延誤，台北車站傳出旅客擠爆月台，預估延誤可能超過1小時，高鐵表示，晚間18時已修復號誌，延誤逾30分退半價、誤點超過1小時將可全額退費。

高鐵今下午南港站監控設備出現關機現象，疑似台電跳電所造成，下午16時39分電力恢復正常，高鐵派員搶修號誌，晚間18時05分完成修復。

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台灣高鐵表示，今(5)日16:27南港至板橋站之發生號誌系統異常，初步研判係因電力系統跳電所致。此事件造成區間內共有6班次列車一度暫停，部分列車延誤。

高鐵公司晚間表示，經派員搶修，號誌異常已於18時05分完成修復。各車次列車已逐步恢復正常運轉，惟受此事件影響，部分列車仍將有所延誤，高鐵公司已於各車站加派人力，協助引導旅客。

針對該起事件造成多少班次延誤，目前高鐵公司尚未統計出爐，台灣高鐵強調，此事件造成旅客行程延誤，高鐵公司後續將協助旅客辦理延遲退費。列車抵達旅客訖站時間較時刻表原訂時間延遲30分鐘以上未滿60分鐘者，將退還實收票價50%；延遲60分鐘以上者，將退還全額實收票價。旅客可於即日起1年內，持原車票至各車站售票窗口辦理。造成旅客行程延誤，敬請見諒。

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