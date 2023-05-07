5／5反詐啟動日　 南投仁愛警分局登合歡山穿梭遊客間宣導

▲仁愛警方遠赴合歡山向山友和賞杜鵑遊客宣導反詐騙。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

警政署於5日邀請藝人發起防詐宣導活動，南投縣仁愛警分局宣導團隊也持續推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」識詐宣導工作；有鑑於合歡山4月至6月高山杜鵑花盛開、遊客絡繹不絕，警方特別在遊客隊伍中穿梭，持活動宣導標語，提醒民眾勿上當受騙，以有效遏止詐騙。

警政署於5日邀請近40位藝人，以網路直播方式辦理「全民防詐-藝起發聲」活動，呼籲全民共同防詐，仁愛分局當天則在海拔3000公尺高的合歡山徒步行走宣導，並運用廣播傳達當日「全民反詐，藝起發聲」網路直播活動，帶動現場賞花遊客及爬百岳山友，共同攜手防詐。

仁愛分局長林文智表示，詐騙集團不僅假冒名人、專家名義推薦投資股票之「假投資」詐騙案例，常見手段亦有以「假交友」欺騙被害人，博取被害人信任後再欺騙有高回報率的投資，藉此詐騙被害人金錢；現今詐騙手法不斷推陳出新，民眾應注意不要輕易相信網路交友，勿亂借錢，如遇類似情形，可即時撥打反詐騙專線165或110報案專線諮詢。

此外，南投縣警局也於同日結合慈濟基金會南投聯絡處浴佛大典，邀請副縣長王瑞德、南投市長張嘉哲、名間鄉長陳翰立、竹山秀傳醫院院長莊碧焜、多為縣議員和各鄉鎮村里長，及轄內醫療院所、教育單位、金融機構及在地商家等「百工百業」共同參加，並頒發「反詐合作書」，希望透過眾人力量，攜手合作打擊詐欺犯罪、維護南投治安。