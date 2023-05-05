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嘉縣警串連廟宇宣導反詐騙　提升反詐能見度

▲▼ 嘉義縣警方串聯當地廟宇共同宣導防詐。（圖／嘉義縣警局提供）

▲嘉義縣警方串聯各地廟宇共同宣導防詐。（圖／嘉義縣警局提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

近年詐騙集團手法日益翻新，透過社群平台詐騙的案件更是層出不窮，讓不少人深陷詐騙陷阱！導致財產損失。嘉義縣警察局為使防詐資訊跳出同溫層，積極整合「嘉義打詐隊」量能，包含縣府各局處(含鄉鎮市公所)及轄內百工百業，以產官學跨界合作方式辦理各式反詐宣導活動外，更於5月5日全民反詐日結合所轄在地廟宇，由董事長(主委)等人於廟前廣場或適當位置共同宣誓全民反詐決心，期以整合文化宗教信仰量能，透過無距離、接地氣、地毯式廣泛散布防詐訊息，並融入在地文化生活習慣，使觸及層面擴大至鋪天蓋地。

▲▼ 嘉義縣警方串聯當地廟宇共同宣導防詐。（圖／嘉義縣警局提供）

目前在新港奉天宮、朴子配天宮、嘉義長庚醫院等處，均能看見由其董事長、院長等領袖，以詐騙集團慣用手法所拍攝之反詐宣導影片，期以結合百工百業領袖為首，共同宣示全民反詐決心及增強民眾防詐意識，以降低民眾被害。

▲▼ 嘉義縣警方串聯當地廟宇共同宣導防詐。（圖／嘉義縣警局提供）

嘉義縣警察局局長林宏儒表示，「假投資型詐騙」目前高居民眾被害之首，歹徒多佯稱為專業理財顧問或利用名人的肖像設立投資群組，發送「穩賺不賠、高報酬」等投資廣告資訊，並以基金、虛擬貨幣、國外債券等名義，誘使民眾落入詐騙圈套，等民眾想要領出投資獲利時，詐騙集團立刻刪除投資群組並關閉聯繫管道，提醒民眾陌生人不會教你賺錢，千萬不要聽信歹徒詐騙話術而投入大筆資產，落得血汗錢被詐一空，民眾有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢。

▲▼ 嘉義縣警方串聯當地廟宇共同宣導防詐。（圖／嘉義縣警局提供）

▲▼ 嘉義縣警方串聯當地廟宇共同宣導防詐。（圖／嘉義縣警局提供）

▲▼ 嘉義縣警方串聯當地廟宇共同宣導防詐。（圖／嘉義縣警局提供）

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