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大陸 大陸焦點 特派現場

18位台川青年分享生活　五四青年節座談會：歡迎台青來成都扎根

▲▼ 五四青年座談會 。（圖／四川德陽台協提供）

▲ 五四青年節座談會 。（圖／四川德陽台協提供）

記者任以芳／綜合報導

兩岸舉辦主題-台川青年「五四青年節」座談會在成都舉行，邀請18位台川青年代表同聚一堂，分享在大陸生活工作等心得。其中，來自四川德陽台青葉庭瑄表示，當地政府對台青大力扶持和政策支撐，目前在德陽的音樂教育培訓事業十分順利，線下門店已發展到4家，近期有台灣夥伴加入一起創業。

▲▼ 五四青年座談會 。（圖／四川德陽台協提供）

▲四川省台辦主任羅治平。（圖／四川德陽台協提供）

該活動出席嘉賓有四川省台辦主任羅治平出席座談會並講話。省台辦副主任劉浩主持座談會，省台辦有關處負責人，成都市、德陽市台辦及兩地海峽兩岸青年創業基地有關負責人參加座談會。

羅治平表示，積極解決台青反映的問題意見等，將組織深入調研、研究解，推動持續落細落實惠台惠企政策措施，積極整合兩岸資源力量幫助在川台商台企高質量發展，搭建更具吸引力的台青創業空間平台，促進大家在四川安心創業、放心投資、舒心生活，希望廣大在川台灣青年堅定在大陸、在四川發展的信心。

▲▼ 五四青年座談會 。（圖／四川德陽台協提供）

▲ 台青分享在陸創業生活。（圖／四川德陽台協提供）

台下台青們也分享自己在四川創業工作生國等新得，來自德陽的台青葉庭瑄首先感謝，四川省各級政府對台青在創業上的大力扶持和政策支撐。

她透露，「我已經把自己在四川的創業經歷分享給我在台灣的朋友，希望可以吸引他們一起過來創業打拼。近期就會有一位小夥伴一起起創業。」

德陽市小德健康管理有限公司總經理、台青傅冠雲發言時也說，「從信心滿滿，到猶豫不決失去方向，再到撥雲見日」，分享自己來川創業的心路歷程，感謝台辦在自己快要放棄的時候堅定創業信心，回頭看到德陽紮根發展沒有走錯。

▲▼ 五四青年座談會 。（圖／四川德陽台協提供）

▲台青透過貓熊之旅助力宣傳四川文旅魅力 。（圖／四川德陽台協提供）

「前段時間我在做企業登記時可以直接使用居住證進行實名認證，這大大提高了辦理的便利度。」小象賦能(成都)科技有限公司總經理、台青李永強分享了自己的切身體會。

不少台青分享自己的在川行動計劃。近年來一直致力於幫助台青來川就業創業的台青李偉國說，近期邀請一些台灣青年來四川參加大貓熊之旅，反應熱烈。「希望發揮四川豐富文旅資源優勢，吸引更多台灣年輕人來川融合發展，也希望能夠助力四川打造台灣特色消費新場景。」

▲▼ 五四青年座談會 。（圖／四川德陽台協提供）

▲德陽台協未來多推動兩岸青年交流。（圖／四川德陽台協提供）

德陽台協副會長賴國光則分享自己正在打造台灣特色餐車，計劃暑期邀請台青來川實習交流。成都台協青委會副主委秦健庭表示，「青委會已行動起來，今年規劃了各種交流聯誼活動，希望讓更多台灣青年到四川走走看看。」

台青們也發表建言，「希望多開展一些活動幫助台青牽線搭橋、拓展人脈」「希望持續加大台青來川就業創業政策、中小企業落地發展相關政策等宣介」「希望持續優化居住證適用範圍，更加便利台胞台青在川學習工作、居住生活」「希望為台青搭建更多新媒體宣傳展示平台，也希望台青朋友們善用新媒體展現在大陸工作生活學習很好的真實狀況」。

大家都希望更多台青朋友分享在四川的成功創業經歷，把網紅城市成都的特色的文化魅力和生活方式傳播出去，讓更多的台灣青年朋友看見。

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