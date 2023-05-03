大陸大推「退林還耕」　成都否認浪費1500億剷平環城綠道

▲大陸官媒此前承認成都「拆綠還耕」現象確實存在。（圖／翻攝自四川觀察）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸暫停實施了20年的退耕還林政策，取而代之的是重新砍樹還耕，又積極推動「退林還耕」，目的是保障糧食安全。成都市近日傳出耗資341億元人民幣（約新台幣1500億元）打造的100公里環城綠道也要全部鏟平種田。對此，官方2日發聲否認，並稱這是謠言。

綜合陸媒報導，成都市公園城市建設管理局相關負責人表示，「成都市環城生態區總體規劃」明確，環城生態區生態空間共133.11平方公里，包括耕地67.33平方公里（10.1萬畝），生態修復區65.78平方公里（9.87萬畝），不存在把環城生態區全部變成耕地的問題。

天府綠道集團相關負責人表示，為解決過去多年形成的水系不暢、農田破碎、耕地品質不高等問題，環城生態區於2020年啟動了高標準農田建設，並對撂荒耕地展開土地綜合整治和配套設施建設。土地綜合整治過程中，部分網友產生誤解，網路上出現了「環城綠道要全部鏟平種田」的謠言，「環城綠道深受市民喜愛，未來只會越建越好，功能也會越來越豐富。」

成都市公園城市建設管理局相關負責人表示，當時公布的3689公里綠道數據，是指截至2019年底成都全域累計建成的綠道總長度，100公里的環城生態區綠道只是其中的一部分。341億元總投資，除各級政府用於各級綠道建設、公共設施、配套設施外，還包括社會投資建設的各類經營設施，「把341億作為環城生態區綠道投資是謠言，不符合事實。」

對於會不會有「退林還耕」和「退綠還田」？天府綠道集團相關負責人也回應，嚴格按照「服從規劃、尊重歷史、穩妥審慎」的原則，保護古樹名木、保留胸徑20公分以上的樹木和臨近居民區的樹木。在實際整治過程中，依據隨坡就勢、因地制宜的原則，恢復撂荒耕地，整合零星地塊之間的田埂、雜木林等，實施小田併大田，將耕地地塊平均面積從2畝增加到31畝。

據《四川觀察》4月28日報導，3月底以來，多名四川成都市民在當地問政平台等地反映情況稱，自己所在社區附近的綠地以及當地花費重金打造的「環城綠道」拆除了綠化植物，種上了小麥、玉米等農作物，「修好的綠地景觀花費了不少錢，用都沒用幾天就拆了，完全是浪費公帑。」

報導強調，相關市民反映的「拆綠還耕」現象確實存在，但均屬於按照政策要求推動覆耕，不存在違規之處。