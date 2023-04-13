四川成都瘋傳申辦「2036年奧運會」　會徽被曝光！官方回應

▲網傳成都申辦2036年奧運會。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

一個名為「The Design Factory」的網友4月12日上午11點25分，在網路平台發布標題為「2036年成都奧運會」的文章，引發了網友熱議。4月12日，對於成都是否有申請2036年奧運會的計劃，四川省體育局回覆，目前暫未有相關信息發布，「官方沒有發布就是沒有。」

據《上游新聞》報導，發布成都奧運會相關信息的帳號「The Design Factory」為個人帳號，發布的文章表示，未來作為奧運會主場館的天府國際奧體中心由扎哈建築設計事務所設計，外立面使用竹木纏繞，造型宛如蜀漢宮殿。文章中，還「披露」了2036年成都奧運會「申辦會徽」，該標誌由「原研哉」設計，主題為青春貓熊，「將向世界展示成都這個多姿多彩朝氣四射的城市」。

對於成都申辦2036年奧運會的信息，有網友發出質疑，也有網友猜測文章作者「掌握了流量密碼」，還有網友表示，「成都很合適，能將大熊貓的元素使用得淋漓盡致從而很好地進行對外傳播，是一個增強文化自信的機會」。

成都申辦奧運會的消息在外界流傳已久，官方也曾正面回應。2020年11月20日，四川省政府官網披露的一則《四川省體育局對政協四川省第十二屆委員會第三次會議第0364號提案答覆的函》提到，將聯合外地申辦奧運會。

4月12日下午，成都市體育局相關工作人員表示，該局並不清楚成都是否有申請2036年奧運會的計劃。四川省體育局工作人員在向多個職能科室核實表示，關於成都是否申請2036年奧運會的計劃，「一切信息以官方網站發布的信息為準，官方網站沒有發布就是沒有。」