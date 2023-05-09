母女過馬路尖叫一聲被撞1死1重傷　孕婦喊「A柱擋住」沒看到她們

記者林悅、許力方／台南報導

台南發生「行人地獄」死亡車禍，36歲杜姓女子懷著5個月的身孕開車，行經事發路口要左轉，撞上一對正在過馬路的母女，導致38歲的李姓媽媽卡在車底，3歲女兒當場倒地，頭部重創送醫不治，女童爸爸難以接受慟喊「可以還我一個女兒嗎？」肇事杜女聲稱視線「被A柱擋住」，沒看到她們走過來，全案依過失致死罪嫌偵辦。

事發於8日上午9時許，杜女開車行經台南市北區忠義路三段、成功路口時，左轉衝撞正在過馬路的一對母女，李女當時牽著3歲女兒徒步走到一半，就被杜女開車直接撞輾過，路過的騎士及附近店家的民眾，都趕緊上前查看協助，女童倒在路中一動也不動，當場失去生命跡象，李女則被捲入車底，一旁熱心民眾協助指揮交通。

▼母女過馬路遭撞，3歲女童慘死。（圖／記者林悅翻攝，下同）



經搶救，消防人員以千斤頂救出了媽媽，她肋骨等多處骨折，受到重傷，送往衛福部台南醫院搶救，目前仍在加護病房觀察，有生命危險。3歲女兒則送成大醫院搶救後，仍傷重不治，台南地檢署檢察官相驗後指出，女童右耳明顯出血，死因是車禍造成頭胸部鈍傷，創傷性顱內出血。

目擊民眾受訪時直言，當時母女正在過馬路，就聽到「砰」一聲、小孩叫了一聲「就不見人了」，小女童疑似彈飛、躺在安全島附近一動也不動，全身是血，媽媽則被輾過去壓在車底。杜女則聲稱「沒有看到」母女要走過來，視線被A柱擋到。

女童爸爸說，他們一家人住在台南安南區，當天本來是要回屏東他的老家，所以他請假，準備等妻女看病拿藥後，就一起回老家，但現在卻變成妻子在醫院命危，女兒身亡，這都是杜女所為。

爸爸說，車禍現場成功路、忠義路口是頗大的路口，車流量很大，行人眾多，杜女卻能開車撞上走在斑馬線上的妻女，實在太離譜。杜女本身懷孕，將做媽媽的人，卻做出這樣的事，「可以還我一個女兒嗎？」女兒在車禍現場當場就失去呼吸心跳，現在他只希望妻子能化險為夷，平安出院，但身為一個父親，一定要替女兒討公道。

▼肇事孕婦聲稱「A柱擋住視線」沒看到母女。（圖／民眾提供）

