G7峰會在即東京車站驚見爆裂物　警方鎖定「亞裔外籍男」涉嫌重大

記者林彥臣／綜合報導

日本東京都足立區的西新井車站8日當地下午4時之前，一個裝有液體的咖啡罐爆炸，造成一名年紀約20歲至30歲的女性受傷。日本警方鎖定一名年約40歲的亞裔外籍男子涉嫌重大，正進一步詳細調查當中。另外由於日本即將舉行G7峰會，東京警方特別加強戒備。

▲日本東武鐵道西新井站傳出爆炸聲。（圖／翻攝自推特）



根據NHK報導，警方調閱監視攝影機發現，證實是一名男子將一個易開罐的咖啡罐，遺留在自動售票機附近，幾分鐘後就發生爆炸，造成一名從旁邊經過的女子額頭和身體受傷。

警方指出，受傷女性透露，潑在身上的液體很燙，另外還發現罐子上有多個孔洞，已經掌握到一名年約40歲的亞裔外籍男子涉嫌重大，

NHK報導指出，這個月即在廣島舉行的G7峰會，警視廳正在東京加強戒備，也提醒相關單位提高警覺，留意容易成為「恐怖主義」襲擊目標的人群聚集處所。