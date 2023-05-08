宣明智邀「挺郭宴」驚見挺侯藍委　這2人笑藏玄機「立場不會變」

▲立委謝衣鳳與林為洲一同出席宣明智宴請立委＆立委參選人之餐會。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨總統提名，聯電榮譽副董事長宣明智今（8）日晚間設宴款待國民黨立委，替郭董爭取支持，郭台銘大約6時45分抵達台北喜來登飯店，與國民黨立委餐敘、請益。不過出席晚宴的立委，也驚見「挺侯立委」現身，國民黨立委林為洲表示，此餐會主要是宣明智邀請，後來知道郭台銘會出席就「客隨主便」，同黨立委謝衣鳳也笑說「一切盡在不言中，我支持為洲」，兩人挺侯立場不變。

被問到出席是否為了幫侯跟郭談和解或合作？林為洲回應「你想的太複雜了」，稱自己選舉時宣董都有幫忙，所以宣董邀請他就出席，後來才知道郭也會出席，客隨主便，所以也跟郭打個招呼並加油打氣。

林為洲指出，國民黨一定要團結，團結都還不一定會贏，如果不團結更難贏，論點很清楚，就是台灣需要政黨輪替，自己也已明確表達過支持侯友宜，認為侯友宜是比較穩定、務實、經過兩次當選歷練的人選，但林為洲也補充，今天作為客人，尊重主人，餐桌上不會主動提不同意見，不過大家都是國民黨的一分子，當然希望黨內好、團結。

謝衣鳳先前就表態支持侯友宜，今天晚宴七點半左右和林為洲有事先離開，離前受訪被問到挺侯立場有變嗎？她回「我的立場沒有改變」，相信五月份國民黨就會徵召一位候選人，徵召後就會討論如何勝選等議題。媒體追問，會希望那個人是侯友宜嗎？謝衣鳳先是笑笑，然後說「一切盡在不言中。」

至於被問到認為目前風向是否有變？謝衣鳳澄清，如何團結起來勝選才是最重要的，更開玩笑說，發現大家好像很喜歡吃飯，今天也決定未來有機會再一起吃飯，邀請徵選出來的總統候選人一起用餐。

宴席中郭台銘有特別說什麼嗎？謝衣鳳笑笑說「忘記了，不好意思」；至於有一些藍委擔心郭台銘「暴雷」失言機率大？謝衣鳳則說，能穩定贏得勝利、穩定執政的領導人，才是人民所支持的。